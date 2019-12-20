П’ятизіркові санкції і енергія для військ Росії і України. Як обходить санкції бізнес-імперія, близька до власника ЦСКА

Банк, готелі, енергетичні компанії. Бізнес-імперія, близька до росіян Євгена Гінера, Михайла Воєводіна і Олександра Бабакова, до 2014 року розрослася по всій території України. Після анексії Криму частина компаній продовжила працювати фактично в російських умовах. Готельний комплекс «Ореанда» в Ялті приймає зірок, які погоджуються виступити в Криму, ризикуючи опинитися в українських «чорних списках». А колишнє підприємство «Севастопольенерго», що стало «Сєвенергосбитом», подає електроенергію в будинки жителів міста і на російські військові об’єкти, свідчить розслідування телеканалу «Настоящее время» і російського громадського антикорупційного проєкту «Муніципальний сканер».

Інші матеріали розслідування перелічені у статті:

Ялта. Готель, ваше благородіє

Із фото на екрані комп’ютера трохи втомленим поглядом дивиться чоловік із розкучманим сивим волоссям. На тлі липневого моря знаменитий сербський режисер і музикант Емір Кустуриця видається особливо засмаглим. Перший і єдиний концерт Кустуриці, який публічно підтримав анексію Криму в 2014 році, пройшов у Ялті при повному залі. Своєму гостеві готель «Ореанда» подякував в офіційному інстаграм-акаунті.

Наступного року організатори концерту в Києві скасували захід, у якому мав брати участь Кустуриця. А ще через два роки Мінкульт України вніс режисера в список осіб, які загрожують національній безпеці країни.

Емір Кустуриця – не єдина знаменитість, що гостювала в ялтинському прем’єр-готелі. За останній рік в «Ореанді» зупинялися зірки різної величини: популярна в 80-х група Boney M, росіяни – соліст «Морального кодексу» Сергій Мазаєв, актор і соліст «Звуків Му» Петро Мамонов, реп-виконавці одного з найбільших музичних лейблів Росії – Black Star – Крістіна Si і друг Рамзана Кадирова Тіматі. Серед інших важливих гостей на дошці пошани – нащадок сім’ї імператорського дому Романових, кузен короля Швеції граф Вісборгський Ян Бернадот зі своєю дружиною. В середині 2017-го граф анонсував запуск виробництва вин у Криму.

Користуються готелем «Ореанда» і російські чиновники. У березні 2016 року в готелі відбувся форум «Відкритий Крим», організатор – російське міністерство курортів і туризму Криму. Особливим гостем став заступник керівника російського федерального агентства туризму Олексій Конюшков. Були також місцеві чиновники: призначені Росією заступник голови радміну Криму Руслан Бальбек, голова комітету держради Криму з санаторно-курортного комплексу і туризму Олексій Черняк, міністр курортів і туризму в створеному після анексії уряді півострова Сергій Стрельбицький.

Із 2016 року товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс „Ореанда‟» брало участь у трьох російських державних контрактах: вигравали в тендерах «Кримтелекома», кримського університету ім. Вернадського і структури управління справами президента Росії.

Готель був у списку перших п’ятнадцяти учасників програми «Крим цілий рік», яку запровадило підконтрольне Росії міністерство курортів і туризму Криму. Суть програми полягала в тому, що готелі пропонували туристам відпочити сім діб і отримати ще день у подарунок. У серпні 2016 року міністерство підтвердило категорію «Ореанди» – п’ять зірок.

В українському реєстрі керівна компанія готелю називається «Публічне акціонерне товариство „Готель «Ореанда»‟». В російський реєстр компанію спочатку записали як акціонерне товариство «Готельний комплекс „Ореанда‟», але в липні 2015 року ліквідували АТ і заснували замість нього однойменне товариство з обмеженою відповідальністю.

Основна частка російського ТОВ «Готельний комплекс „Ореанда‟» (99,91%) розділена між п’ятьма кіпрськими компаніями: Folkdale Trading Limited (19,6%), Shelterock Investments Limited (18,7%), Sebistra Trading Limited (13,96 %), Sensarise Holdings Limited (18,3%), Jiolinico Commercial Limited (18%). Компанії записані на підставних директорів-кіпріотов-«номінальників» і управляються юридичною фірмою AG Paphitis & Co.

Схема «Готель і кіпрські компанії»

Усі ці компанії пов’язані або належали великій енергетичній компанії VS Energy, кінцеві бенефіціари якої – президент російського футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер і член Ради федерації Росії Олександр Бабаков. Частина підрозділів VS Energy зареєстрована в Литві, Люксембурзі й Нідерландах. Через них управляються енергетичні підприємства в Україні і Росії. У 2015 році журнал Forbes тільки в Україні оцінив оборот компанії в 235 мільйонів доларів.

Згідно з інформацією з українського бізнес-реєстру, 2017 року кінцевими бенефіціарами нідерландської VS Energy International NV замість Олександра Бабакова стали два громадянина Німеччини і троє громадян Латвії, серед них – Валтс Віґантс.

Сам Віґантс уже тривалий час обіймає посаду директора латвійського представництва VS Energy. До 2015 року йому номінально належала кіпрська компанія Sebistra Trading Limited, яка на 14% володіє тим самим ялтинським готелем «Ореанда». На сьогоднішній день Sebistra належить люксембурзькій компанії Sensei International SA, а нею володіє син Євгена Гінера Вадим. Гінер-син через британську компанію Bluecastle Enterprises фактично володіє ЦСКА, а Гінер-батько – президент цього футбольного клубу.

Незважаючи на санкції, готель «Ореанда», що формально належить кіпрським компаніям, активно пропонує туристичні послуги на місяці наперед. Номери в ньому можна забронювати на сайті нідерландського сервісу Booking.com. Щоб система спрацювала, досить вказати, що поїздка – «робоча» і не пов’язана з відпочинком.

Севастополь. Світло, товаришу адмірале

Якщо зв’язок Гінера з готелем «Ореанда» опосередкований кіпрськими компаніями, то для севастопольської компанії «Севэнергосбыт» у квітні 2016 року він став прямим засновником. Це підприємство поставляє електроенергію в будинки жителів міста і на підприємства. З 2016 року воно уклало 427 держконтрактів майже на 42 мільйони доларів. Уклавши агентський договір, компанія «Сєвенергосбит» стала правонаступником українського ПАТ «Севастопольенерго», яке входить до групи VS Energy.

«Сєвенергосбит» поставляє електроенергію і на російські військові об’єкти в Криму. Наприклад, один із клієнтів компанії – 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту російського Міноборони – з грудня 2016 року уклав із підприємством контракти на загальну суму майже в 114 мільйонів російських рублів, це майже 1,8 мільйона доларів.

Херсон, Кіровоград, Житомир, Рівне, Чернівці. Слава Україні!

Енергетичний і готельний бізнес у групи VS Energy International NV є і на материковій території України. В українському реєстрі зареєстрована компанія «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна». Ще в березні на офіційному сайті група вказувала, що в її структуру входять сім обласних енергетичних компаній – Київська, Херсонська, Кіровоградська, Одеська, Житомирська, Чернівецька й Рівненська.

Наприкінці квітня Антимонопольний комітет України дозволив українському бізнесменові Рінату Ахметову купити «Київобленерго» і «Одесаобленерго». Так у «ВС Енерджі» залишилося п’ять енергокомпаній. Підприємство «Сєвенергосбит», що працює в анексованому Криму, в структурі української власності не вказано.

«ВС Енерджі» купила компанію «Чернівціобленерго» 2017 року, коли йшла війна на Донбасі, а Росія вже три роки як анексувала Крим. У червні 2019 року в інтерв’ю українському виданню «Економічна правда» одна з керівниць АМКУ Агія Загребельська пояснила, як це стало можливим.

«Коли у 2017 році ми давали дозвіл групі «ВС Енерджі» на придбання «Чернівціобленерго», ми в матеріалах справи не бачили прізвища віцеспікера Держдуми Росії Олександра Бабакова, який голосував за анексію Криму і перебуває під санкціями і України, і США, і Євросоюзу. Офіційно дозвіл на придбання обленерго ми давали п’ятьом мешканцям Німеччини та Латвії. Саме ці громадяни Євросоюзу цієї зими виступили продавцями «Київобленерго» та «Одесаобленерго» групі ДТЕК, а зовсім не Бабаков і компанія інших бізнесменів з Росії, про яких писали у ЗМІ», – розповіла вона.

Кінцеві власники «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» – вже згаданий Валтс Віґантс, іще два латвійці Віліс Дамбінс (так його прізвище наведено на сайті компанії, насправді він Дамбіньш – ред.) і Артурс Альтберґс, а також два мешканці Німеччини: Марина Ярославська і Олег Сізерман.

В українській системі Prozorro ми знайшли інформацію, що підконтрольні VS Energy компанії поставляють електроенергію військовим частинам Національної гвардії і Міноборони України. Наприклад, із 2016 року військові частини Кіровоградської області уклали дев’ять контрактів із «Кіровоградобленерго» на загальну суму 53 мільйони гривень, це майже 2 мільйони доларів.

Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», зв’язався з Олександром Бабаковим. «Молодий чоловіче, вам є чим зайнятися у вашому житті? До мене це не має ніякого стосунку. На все добре!» – сказав Бабаков і поклав слухавку.

Олександр Бабаков із травня 2018 року – в українському санкційному списку. Це означає, що його активи в Україні мають бути заблоковані, а влада країни зобов’язані вжити заходів, щоб капітали не виводилися за межі країни. Також йому заборонено брати участь у приватизації, оренді державного майна. Бабаков перебуває і під персональними санкціями ЄС і США. При цьому в українському санкційному списку компанії VS Energy International NV або «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» немає.

Відстежувати ефективність санкцій, згідно з указом президента України від 14 травня 2018 року, мають уряд, СБУ і Нацбанк. На запит телеканалу «Настоящее время» в СБУ відповіли, що компанія «Сєвенергосбит» в українському списку санкцій теж є – з травня 2018 року. На запитання про Бабакова прес-служба відомства відповідати відмовилася.

«Відомості щодо результатів роботи для протидії діяльності іноземних спецслужб, окремих організацій, груп і окремих осіб, спрямованій на заподіяння шкоди національній безпеці або життєво важливим інтересам держави, належать до інформації з обмеженим доступом», – пояснили в СБУ.

За даними українського видання Liga.net, у VS Energy в Україні є також готельний бізнес. Видання писало, що група управляє мережею Premier Hotels & Resorts, куди входять 17 готелів у Києві і регіонах, серед них київські «Русь» і «Прем’єр Палац», біля входу до якого в 2017-му застрелили втеклого в Україну російського депутата Дениса Вороненкова.

За даними українського Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновники «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» і приватного акціонерного товариства «Готель „Прем’єр Палац‟» перетинаються.

Серед кінцевих власників готелю є латвієць Віліс Дамбінс (Дамбіньш), зареєстрований у Ризі на вулиці Дзірнаву. Серед кінцевих власників «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» є фірма Dambins Vilis LV, «прописана» за тією же ризькою адресою.

Серед засновників фірми «Прем’єр-Палац» є Наталія Селіванова – громадянка Словаччини, яка живе у Франції. У словацькому бізнес-реєстрі вказано, що Наталія Селіванова з 2009-го по 2014 рік була співвласницею словацької компанії Rokosan s.r.o. разом з Іриною Олександрівною Бабаковою, дочкою Олександра Бабакова.

Український бізнесмен Мстислав Скоробогатов судився з групою VS Energy за активи, що колись належали йому – готель «Русь» і ТЦ «Метроград» і «Метрополіс» у Києві. Як розповідає Скоробогатов, бізнес-група Михайла Воєводіна, Євгена Гінера і Олександра Бабакова незаконно відібрала в нього цей бізнес. Скоробогатов розповів телеканалові «Настоящее время», що співзасновниця «Прем’єр-Палацу» Наталія Селіванова – дружина Михайла Воєводіна, а Марина Ярославська, співзасновниця «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», – дружина Євгена Гінера.

Крім того, серед власників «Прем’єр Палацу» зараз записана кіпрська фірма Pumori Enterprises Investments Ltd. Вона ж станом на другий квартал 2013 року, тобто до анексії Криму, володіла 49,68% акцій публічного акціонерного товариства «Готельний комплекс „Ореанда‟». Також нинішній володар 15,56% акцій «Прем’єр Палацу» – «Східно-Європейська готельна компанія» – на другий квартал 2013 року була записана як власник 24,75% акцій «Ореанди».

У січні 2018 року український «Укргазбанк» схвалив видачу кредиту «Прем’єр Палацу» на 910 мільйонів гривень – близько 33 мільйонів доларів.

В Україні у Євгена Гінера є і власний банк. За офіційними даними Нацбанку України, Гінер володіє 88,89% акцій у «Першому інвестиційному банку».

Телеканал «Настоящее время» відправляв запити про коментарі президентові ЦСКА Євгенові Гінеру, в офіс компанії «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» і в приймальню готелю «Ореанда». Жодної відповіді редакція не отримала.

«Я передала керівникові інформацію. Думаю, якщо вам не відповіли, значить, нам це не цікаво», – припустила співробітниця приймальні «Ореанди».