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20 грудня 2019, Київ 19:31
Політика

П’ятизіркові санкції і енергія для військ Росії і України. Як обходить санкції бізнес-імперія, близька до власника ЦСКА

Такий вигляд мав готель «Ореанда» в Ялті на початку XX століття. Зараз будівля значно розширена, в ній з’явився додатковий поверх

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Банк, готелі, енергетичні компанії. Бізнес-імперія, близька до росіян Євгена Гінера, Михайла Воєводіна і Олександра Бабакова, до 2014 року розрослася по всій території України. Після анексії Криму частина компаній продовжила працювати фактично в російських умовах. Готельний комплекс «Ореанда» в Ялті приймає зірок, які погоджуються виступити в Криму, ризикуючи опинитися в українських «чорних списках». А колишнє підприємство «Севастопольенерго», що стало «Сєвенергосбитом», подає електроенергію в будинки жителів міста і на російські військові об’єкти, свідчить розслідування телеканалу «Настоящее время» і російського громадського антикорупційного проєкту «Муніципальний сканер».

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Ялта. Готель, ваше благородіє

Із фото на екрані комп’ютера трохи втомленим поглядом дивиться чоловік із розкучманим сивим волоссям. На тлі липневого моря знаменитий сербський режисер і музикант Емір Кустуриця видається особливо засмаглим. Перший і єдиний концерт Кустуриці, який публічно підтримав анексію Криму в 2014 році, пройшов у Ялті при повному залі. Своєму гостеві готель «Ореанда» подякував в офіційному інстаграм-акаунті.

Наступного року організатори концерту в Києві скасували захід, у якому мав брати участь Кустуриця. А ще через два роки Мінкульт України вніс режисера в список осіб, які загрожують національній безпеці країни.

Емір Кустуриця – не єдина знаменитість, що гостювала в ялтинському прем’єр-готелі. За останній рік в «Ореанді» зупинялися зірки різної величини: популярна в 80-х група Boney M, росіяни – соліст «Морального кодексу» Сергій Мазаєв, актор і соліст «Звуків Му» Петро Мамонов, реп-виконавці одного з найбільших музичних лейблів Росії – Black Star – Крістіна Si і друг Рамзана Кадирова Тіматі. Серед інших важливих гостей на дошці пошани – нащадок сім’ї імператорського дому Романових, кузен короля Швеції граф Вісборгський Ян Бернадот зі своєю дружиною. В середині 2017-го граф анонсував запуск виробництва вин у Криму.

Користуються готелем «Ореанда» і російські чиновники. У березні 2016 року в готелі відбувся форум «Відкритий Крим», організатор – російське міністерство курортів і туризму Криму. Особливим гостем став заступник керівника російського федерального агентства туризму Олексій Конюшков. Були також місцеві чиновники: призначені Росією заступник голови радміну Криму Руслан Бальбек, голова комітету держради Криму з санаторно-курортного комплексу і туризму Олексій Черняк, міністр курортів і туризму в створеному після анексії уряді півострова Сергій Стрельбицький.

Із 2016 року товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс „Ореанда‟» брало участь у трьох російських державних контрактах: вигравали в тендерах «Кримтелекома», кримського університету ім. Вернадського і структури управління справами президента Росії.

Готель був у списку перших п’ятнадцяти учасників програми «Крим цілий рік», яку запровадило підконтрольне Росії міністерство курортів і туризму Криму. Суть програми полягала в тому, що готелі пропонували туристам відпочити сім діб і отримати ще день у подарунок. У серпні 2016 року міністерство підтвердило категорію «Ореанди» – п’ять зірок.

В українському реєстрі керівна компанія готелю називається «Публічне акціонерне товариство „Готель «Ореанда»‟». В російський реєстр компанію спочатку записали як акціонерне товариство «Готельний комплекс „Ореанда‟», але в липні 2015 року ліквідували АТ і заснували замість нього однойменне товариство з обмеженою відповідальністю.

Основна частка російського ТОВ «Готельний комплекс „Ореанда‟» (99,91%) розділена між п’ятьма кіпрськими компаніями: Folkdale Trading Limited (19,6%), Shelterock Investments Limited (18,7%), Sebistra Trading Limited (13,96 %), Sensarise Holdings Limited (18,3%), Jiolinico Commercial Limited (18%). Компанії записані на підставних директорів-кіпріотов-«номінальників» і управляються юридичною фірмою AG Paphitis & Co.

Схема «Готель і кіпрські компанії»

Усі ці компанії пов’язані або належали великій енергетичній компанії VS Energy, кінцеві бенефіціари якої – президент російського футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер і член Ради федерації Росії Олександр Бабаков. Частина підрозділів VS Energy зареєстрована в Литві, Люксембурзі й Нідерландах. Через них управляються енергетичні підприємства в Україні і Росії. У 2015 році журнал Forbes тільки в Україні оцінив оборот компанії в 235 мільйонів доларів.

Згідно з інформацією з українського бізнес-реєстру, 2017 року кінцевими бенефіціарами нідерландської VS Energy International NV замість Олександра Бабакова стали два громадянина Німеччини і троє громадян Латвії, серед них – Валтс Віґантс.

Сам Віґантс уже тривалий час обіймає посаду директора латвійського представництва VS Energy. До 2015 року йому номінально належала кіпрська компанія Sebistra Trading Limited, яка на 14% володіє тим самим ялтинським готелем «Ореанда». На сьогоднішній день Sebistra належить люксембурзькій компанії Sensei International SA, а нею володіє син Євгена Гінера Вадим. Гінер-син через британську компанію Bluecastle Enterprises фактично володіє ЦСКА, а Гінер-батько – президент цього футбольного клубу.

Незважаючи на санкції, готель «Ореанда», що формально належить кіпрським компаніям, активно пропонує туристичні послуги на місяці наперед. Номери в ньому можна забронювати на сайті нідерландського сервісу Booking.com. Щоб система спрацювала, досить вказати, що поїздка – «робоча» і не пов’язана з відпочинком.

Севастополь. Світло, товаришу адмірале

Якщо зв’язок Гінера з готелем «Ореанда» опосередкований кіпрськими компаніями, то для севастопольської компанії «Севэнергосбыт» у квітні 2016 року він став прямим засновником. Це підприємство поставляє електроенергію в будинки жителів міста і на підприємства. З 2016 року воно уклало 427 держконтрактів майже на 42 мільйони доларів. Уклавши агентський договір, компанія «Сєвенергосбит» стала правонаступником українського ПАТ «Севастопольенерго», яке входить до групи VS Energy.

Євген Гінер
Євген Гінер

«Сєвенергосбит» поставляє електроенергію і на російські військові об’єкти в Криму. Наприклад, один із клієнтів компанії – 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту російського Міноборони – з грудня 2016 року уклав із підприємством контракти на загальну суму майже в 114 мільйонів російських рублів, це майже 1,8 мільйона доларів.

Херсон, Кіровоград, Житомир, Рівне, Чернівці. Слава Україні!

Енергетичний і готельний бізнес у групи VS Energy International NV є і на материковій території України. В українському реєстрі зареєстрована компанія «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна». Ще в березні на офіційному сайті група вказувала, що в її структуру входять сім обласних енергетичних компаній – Київська, Херсонська, Кіровоградська, Одеська, Житомирська, Чернівецька й Рівненська.

Наприкінці квітня Антимонопольний комітет України дозволив українському бізнесменові Рінату Ахметову купити «Київобленерго» і «Одесаобленерго». Так у «ВС Енерджі» залишилося п’ять енергокомпаній. Підприємство «Сєвенергосбит», що працює в анексованому Криму, в структурі української власності не вказано.

«ВС Енерджі» купила компанію «Чернівціобленерго» 2017 року, коли йшла війна на Донбасі, а Росія вже три роки як анексувала Крим. У червні 2019 року в інтерв’ю українському виданню «Економічна правда» одна з керівниць АМКУ Агія Загребельська пояснила, як це стало можливим.

«Коли у 2017 році ми давали дозвіл групі «ВС Енерджі» на придбання «Чернівціобленерго», ми в матеріалах справи не бачили прізвища віцеспікера Держдуми Росії Олександра Бабакова, який голосував за анексію Криму і перебуває під санкціями і України, і США, і Євросоюзу. Офіційно дозвіл на придбання обленерго ми давали п’ятьом мешканцям Німеччини та Латвії. Саме ці громадяни Євросоюзу цієї зими виступили продавцями «Київобленерго» та «Одесаобленерго» групі ДТЕК, а зовсім не Бабаков і компанія інших бізнесменів з Росії, про яких писали у ЗМІ», – розповіла вона.

Кінцеві власники «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» – вже згаданий Валтс Віґантс, іще два латвійці Віліс Дамбінс (так його прізвище наведено на сайті компанії, насправді він Дамбіньш – ред.) і Артурс Альтберґс, а також два мешканці Німеччини: Марина Ярославська і Олег Сізерман.

В українській системі Prozorro ми знайшли інформацію, що підконтрольні VS Energy компанії поставляють електроенергію військовим частинам Національної гвардії і Міноборони України. Наприклад, із 2016 року військові частини Кіровоградської області уклали дев’ять контрактів із «Кіровоградобленерго» на загальну суму 53 мільйони гривень, це майже 2 мільйони доларів.

Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», зв’язався з Олександром Бабаковим. «Молодий чоловіче, вам є чим зайнятися у вашому житті? До мене це не має ніякого стосунку. На все добре!» – сказав Бабаков і поклав слухавку.

Олександр Бабаков (л) і Володимир Путін (п), архівне фото 2007 року
Олександр Бабаков (л) і Володимир Путін (п), архівне фото 2007 року

Олександр Бабаков із травня 2018 року – в українському санкційному списку. Це означає, що його активи в Україні мають бути заблоковані, а влада країни зобов’язані вжити заходів, щоб капітали не виводилися за межі країни. Також йому заборонено брати участь у приватизації, оренді державного майна. Бабаков перебуває і під персональними санкціями ЄС і США. При цьому в українському санкційному списку компанії VS Energy International NV або «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» немає.

Відстежувати ефективність санкцій, згідно з указом президента України від 14 травня 2018 року, мають уряд, СБУ і Нацбанк. На запит телеканалу «Настоящее время» в СБУ відповіли, що компанія «Сєвенергосбит» в українському списку санкцій теж є – з травня 2018 року. На запитання про Бабакова прес-служба відомства відповідати відмовилася.

«Відомості щодо результатів роботи для протидії діяльності іноземних спецслужб, окремих організацій, груп і окремих осіб, спрямованій на заподіяння шкоди національній безпеці або життєво важливим інтересам держави, належать до інформації з обмеженим доступом», – пояснили в СБУ.

За даними українського видання Liga.net, у VS Energy в Україні є також готельний бізнес. Видання писало, що група управляє мережею Premier Hotels & Resorts, куди входять 17 готелів у Києві і регіонах, серед них київські «Русь» і «Прем’єр Палац», біля входу до якого в 2017-му застрелили втеклого в Україну російського депутата Дениса Вороненкова.

За даними українського Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновники «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» і приватного акціонерного товариства «Готель „Прем’єр Палац‟» перетинаються.

Серед кінцевих власників готелю є латвієць Віліс Дамбінс (Дамбіньш), зареєстрований у Ризі на вулиці Дзірнаву. Серед кінцевих власників «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» є фірма Dambins Vilis LV, «прописана» за тією же ризькою адресою.

Серед засновників фірми «Прем’єр-Палац» є Наталія Селіванова – громадянка Словаччини, яка живе у Франції. У словацькому бізнес-реєстрі вказано, що Наталія Селіванова з 2009-го по 2014 рік була співвласницею словацької компанії Rokosan s.r.o. разом з Іриною Олександрівною Бабаковою, дочкою Олександра Бабакова.

Український бізнесмен Мстислав Скоробогатов судився з групою VS Energy за активи, що колись належали йому – готель «Русь» і ТЦ «Метроград» і «Метрополіс» у Києві. Як розповідає Скоробогатов, бізнес-група Михайла Воєводіна, Євгена Гінера і Олександра Бабакова незаконно відібрала в нього цей бізнес. Скоробогатов розповів телеканалові «Настоящее время», що співзасновниця «Прем’єр-Палацу» Наталія Селіванова – дружина Михайла Воєводіна, а Марина Ярославська, співзасновниця «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», – дружина Євгена Гінера.

Крім того, серед власників «Прем’єр Палацу» зараз записана кіпрська фірма Pumori Enterprises Investments Ltd. Вона ж станом на другий квартал 2013 року, тобто до анексії Криму, володіла 49,68% акцій публічного акціонерного товариства «Готельний комплекс „Ореанда‟». Також нинішній володар 15,56% акцій «Прем’єр Палацу» – «Східно-Європейська готельна компанія» – на другий квартал 2013 року була записана як власник 24,75% акцій «Ореанди».

У січні 2018 року український «Укргазбанк» схвалив видачу кредиту «Прем’єр Палацу» на 910 мільйонів гривень – близько 33 мільйонів доларів.

В Україні у Євгена Гінера є і власний банк. За офіційними даними Нацбанку України, Гінер володіє 88,89% акцій у «Першому інвестиційному банку».

Телеканал «Настоящее время» відправляв запити про коментарі президентові ЦСКА Євгенові Гінеру, в офіс компанії «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» і в приймальню готелю «Ореанда». Жодної відповіді редакція не отримала.

«Я передала керівникові інформацію. Думаю, якщо вам не відповіли, значить, нам це не цікаво», – припустила співробітниця приймальні «Ореанди».
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