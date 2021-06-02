В Одесі збирають підписи проти траси берегом Куяльника – дорожники обіцяють оцінити шкоду для довкілля

В Одесі зібрали майже 2 тисячі підписів проти будівництва частини об’їзної дороги по пройму лиману Куяльник – унікальної водойми Одещини, яку уряд планує визнати національним природним парком. «Це очерет і підтоплені території, де тут будувати дорогу», – кажуть місцеві мешканці на мітингу. Підписи та звернення на ім’я прем’єр-міністра та інших посадових осіб передали в обласну державну адміністрацію.

В рамках програми «Велике будівництво» в Одесі планують побудувати новий 10-кілометровий відтинок об’їзної дороги – на чотири смуги. Інтенсивність руху очікується до 10 тисяч автівок що доби. Служба автомобільних доріг в Одеській області напрацювала чотири варіанти нової дороги, але наголошують – найдешевшим та найвигіднішим буде той, який проходитиме повз Куяльницький лиман. Активісти й екологи стверджують, що за проєктом – не повз, а через пройму водойми.

Публічна презентація проєкту проходила 20 травня в Красносільській сільраді. До цієї ОТГ загалом входять тринадцять сіл і принаймні три з них розташовані поблизу об’їзної дороги. Репортаж з презентації опублікувало «Суспільне»

Присутні місцеві мешканці виступили проти варіанту траси повз водойму, оскільки це будівництво може знищити екосистему лиману, та заявили, що у селі Красносілка на березі водойми стоїть школа, яка згідно із запропонованим варіантом буде стояти впритул до автотраси. Також швидкісна дорога пройде близько до житлових домівок деяких учасників протесту.

З приблизно десяти кілометрів нової траси (зелений варіант на ілюстрації), три будуть проходити повз лиман. У Службі автомобільних доріг Одеської області обіцяють, що дорога буде у вигляді виїмки, якою рухатиметься транспорт.

«Вона буде захищена шумозахисним екраном та підпірними стінками. Ближче до лиману буде облаштовано велодоріжки, тротуар, надземні пішохідні переходи та зелені насадження», – заявив тоді голова служби Дмитро Рибалка. За його словами, проєкт також буде найдешевшим, у порівнянні з іншими трьома варіантами, – 2,3 мільярда гривень. Інші маршрути за підрахунками дорожників коштуватимуть дорожче – 2,5 мільярда, 2,6 мільярда або 3,6 мільярда.

З цим не погоджується екоактивіст, голова громадської організації «Зелений лист» Владислав Балінський. На його думку, це просто нереально – потрібно буде робити берегоукріплення, підсипку ґрунту та водовідведення, оскільки траса буде фактично проходити по плавнях.

«Забудовники й самі говорять, що будуть додаткові видатки. Це не інженерний проєкт, а «девелоперський». Чиновники намагаються поламати громаду через коліно, навіть про так звані громадські слухання місцеві мешканці дізнались лише тиждень тому», – стверджує Балінський. На його думку, нібито найдешевший проєкт призведе до розтрати бюджетних коштів та корупційних заробітків.

Хто видав містобудівні умови?

12 квітня Красносільська сільська рада планувала проголосувати за надання дозволу на розробку містобудівної документації для нової дороги, але через обурення місцевих мешканців питання зняли з порядку денного. Втім вже 14 квітня таке рішення все ж таки ухвалили, але лише виконкомом, говорить Радіо Свобода депутатка Красносільської сільської ради Тетяна Китайська. Вона та ще 7 депутатів взагалі не знали про це засідання, стверджує жінка, не згадуючи про публічну презентацію проєкту.

«Громадських слухань майже не було. В грудні 2020-го зібрали кілька людей та поговорили. Пропонували інший варіант будівництва, вздовж залізниці. Він нібито всіх влаштував. Нам обіцяли громадські слухання в січні або лютого, але їх не було. 12 квітня також мали затверджувати генеральний план Красносілки із планом дороги вздовж залізниці, але його також зняли з порядку денного», – говорить Китайська.

Як розповів Радіо Свобода Балінський, активістам вдалось отримати генеральний план села Красносілка, який тільки планують затверджувати. Згідно із документом планується збільшити населений пункт з 215 до 450 гектарів, включно із прибережною територією Куяльника, а траса проходить не повз залізниці, як обіцяли в грудні, а через пройму лиману. «Це приховування інформації від громадськості», – заявив активіст.

Екологи ще не бачили жодного проєкту – ОДА

Офіційні екологи ще не бачили жодного з чотирьох планів будівництва дороги, заявив директор обласного департаменту екології та природних ресурсів Павло Буланович. Закон «Про оцінку впливу на довкілля» враховує всі етапи створення проєктних матеріалів та здійснення етапів будівництва, а також альтернативні варіанти проєктів і громадські слухання, заявив чиновник.

«Всі етапи будівництва передбачають декларування на рівні ДАБІ, а вони передбачають висновки з оцінки впливу на довкілля – припустимого або ні. Сьогодні існує чотири варіанти будівництва траси, але жоден з цих варіантів до департаменту екології для розгляду не надходило», – заявив Буланович і додав, що оцінити майбутній вплив на екологію вони поки не можуть.

Він також нагадав, що територія басейну Куяльника – є територією майбутнього національного природнього парку «Куяльницький». Рішення про його створення було ухвалено урядом 17 березня. Зараз готується указ президента про створення цього парку, наголосив чиновник, і після цього дорожникам доведеться ураховувати закон «Про природний заповідний фонд».

Якщо не будувати біля Куяльника?

Голова Служби автомобільних доріг в Одеській області Рибалка в коментарі ЗМІ каже, що коли обрати варіант повз Куяльник, не треба буде зносити жодного будинку, а перенесення комунікацій буде мінімальним.

«Сьогодні вирішується, яким маршрутом пройде траса, але Служба автомобільних доріг провела техніко-економічне обґрунтування, порівняла кількість проблемних питань, які відтермінують реалізацію проєкту, і є висновок, що оптимальний варіант – продовження існуючого напрямку через Куяльницький лиман. Ще додаються два з половиною кілометри вздовж лиману, але не проходячи по ньому. Буде проведена оцінка впливу на навколишнє середовище і після цих бюрократичних процедур сподіваємось отримати експертний звіт восени 2021 року і почати процедуру торгів для реалізації будівництва», – заявив Рибалка.

Подавати документи до департаменту екології в Службі планують наприкінці літа і поки що інформації про можливі небезпеки для екології від нової траси в них немає. Втім Рибалка зазначив, що зараз на трасі поблизу Куяльника двічі на день затори і якщо траса буде більше, то заторів не буде, отже викидів буде менше.

Варто зазначити, що частина урбаністичних досліджень вказує на зворотнє – чим ширше дорога, тим більше пробки. ЗМІ наводять приклади розширення траси у США, в Гьюстоні, штат Техас – через три роки після розширення дороги час на дорогу вранці зріс на 30%, а увечері – на 55%. Фахівці пояснюють цей феноменом так званим «збільшеним попитом» – більше людей пересаджуються на автівки та більше обирають розширену дорогу для проїзду.

Рибалка зазначив, що при інших варіантах доведеться зносити будинки, викупати землю у приватних власників і переносити дві автозаправки. «Там цілий перелік питань, який не вирішиться за рік чи два. Щодо створення національного парку «Куяльницький», його межі наразі визначаються. Думаю, буде указ президента про межі й ми будемо їх розуміти», – заявив Рибалка.

За три дні активісти з громадських організацій «Зелений лист» і «Спільна Справа», депутати Красносільської сільради та ініціативна група зібрали 1800 підписів під зверненням до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра розвитку громад Олексія Чернишова, голови Одеської обласної ради Григорія Діденка і голови Одеської обласної адміністрації Сергія Гриневецького.

Активісти в тому числі просять припинити планування територій і проєктування будівництва на території Куяльника, утворити комісію з розгляду порушень процедури затвердження містобудівної документації та провести службове розслідування щодо діяльності Дмитра Рибалки. Звернення й частину підписів передали в адміністрацію після мітингу – решту підписів дооформлюють і готують до передачі.