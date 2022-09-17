У прикордонній області Киргизстану запровадили режим НС через конфлікт із Таджикистаном

Через конфлікт на кордоні з Таджикистаном у Баткенській області Киргизстану запровадили режим надзвичайної ситуації. Наказ про це підписав голова області Абдікарим Алімбаєв, повідомляє МНС Киргизстану.

Режим НС запровадили «з метою забезпечення безпеки громадян в осередках конфлікту, проведення робіт з евакуації та розселення населення, недопущення загибелі людей та мобілізації відповідних сил», повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

Вранці Прикордонна служба Киргизстану заявила, що таджицька сторона, порушуючи домовленості про припинення вогню, відновила обстріли киргизьких сіл. Зокрема, як стверджується, мінометних обстрілів зазнали населені Паски-Арик та Достук Баткенського району.

Пізніше прикордонна служба Киргизстану заявила, що о 12:37 за місцевим часом таджицька сторона розпочала обстріл з використанням мінометів та артилерійських установок позицій киргизьких прикордонників у селах Тешик-Таш, Карамик та Кароол-Добо в Чон-Алайському районі Ошської області. Раніше сутички відбувалися у Лейлекському та Баткенському районах Баткенської області.

Прикордонні війська Таджикистану у свою чергу звинуватили киргизьку сторону в порушенні угоди про припинення вогню та обстріл прикордонних районів Таджикистану. При цьому спостерігається перекидання сил та додаткової техніки на лінію кордону, стверджує відомство.

16 вересня на кордоні Киргизстану та Таджикистану сталися великі сутички. Сторони звинуватили одна одну в обстрілах.

МОЗ Киргизстану повідомило про 24 загиблих та 121 пораненого.

Офіційної інформації про вбитих та поранених громадян Таджикистану немає, але таджицька служба Радіо Свобода, Радіо Озоді, повідомляє з посиланням на інформагентство Reuters про 7 загиблих.

Вночі проти 17 вересня на таджицькому контрольно-пропускному пункті «Гулістон» зустрілося командування прикордонних військ двох держав, хоча таджицька сторона жодної офіційної інформації про цю зустріч та її результати не опублікувала. Про зустріч стало відомо вранці 17 вересня від глави Баткенської області Абдікаріма Алімбаєва, він також оголосив про проведення наступних переговорів щодо врегулювання ситуації на кордоні двох країн.