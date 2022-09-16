На кордоні Киргизстану і Таджикистану знову збройні сутички, сторони звинувачують одна одну у провокаціях

На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталися чергові збройні сутички. Бішкек звинуватив Душанбе у порушенні домовленостей та «віроломній атаці». У Душанбе стверджують, що киргизькі військовослужбовці обстріляли низку таджицьких населених пунктів. Міністерство закордонних справ Киргизстану вручило Таджикистану ноту протесту.

Збройні сутички йдуть по всьому периметру киргизько-таджицького держкордону, повідомила прикордонна служба Киргизстану. За інформацією пресслужби відомства, таджицька сторона розпочала обстріл низки місцевостей в Баткенській області. Військовослужбовці прикордонної служби відкрили вогонь у відповідь, йдеться в повідомленні. Із сіл прикордоння Киргизстану евакуювали місцевих жителів, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

Киргизька сторона звинуватила Таджикистан у порушенні домовленостей.

«Влада Таджикистану не в змозі контролювати ситуацію, більше того, сприяє ескалації збройних зіткнень», – кажуть прикордонники.

Прикордонна служба закликала Таджикистан «припинити вогонь та спрямувати всі зусилля на деескалацію збройного конфлікту».

Прикордонні війська Таджикистану, у свою чергу, поклали відповідальність за початок конфлікту на киргизьку сторону. За їхніми даними, удосвіта киргизькі прикордонники з використанням важкої зброї обстріляли прикордонну заставу «Душанбе».

Сторони звинувачують одна одну в тому, що, незважаючи на договір про припинення вогню, на кордоні триває стрілянина.

З киргизької сторони повідомляється про щонайменше 11 постраждалих. З таджицької сторони, за даними тамтешніх ЗМІ, загинули двоє військовослужбовців, поранені 11 осіб – 6 прикордонників та 5 місцевих жителів.

Це друге з початку тижня загострення ситуації на кордоні Киргизстану та Таджикистану.

Протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном становить 970 кілометрів. Спірними є ділянки між Баткенською областю Киргизстану та Согдійською областю Таджикистану, де села, а іноді й будинки мешканців двох країн розташовані поруч, що ускладнює роботу з визначення лінії кордону. Через цю невизначеність між жителями та прикордонниками сусідніх держав часто відбуваються сутички за право доступу до води, землі та комунікацій. При цьому часто застосовується і зброя, що призводить до людських жертв.