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06 серпня 2020, Київ 15:29
Суспільство

Львівське Lady Di Atelier повертає у моду хустини

Команда Lady Di Atelier

Ательє Lady Di Atelier зі Львова, у якому працюють люди з інвалідністю, перемогло у британському конкурсі соціальних проєктів Bid Idea Challenge. Львів’яни – лідери у трьох номінаціях, зокрема, за «Сонячну майстерню», у якій діти з синдромом Дауна та аутизмом малюють картини. Майстерня отримала і приз глядацьких симпатій. Як дає собі раду сьогодні інклюзивне ательє? Які мрії мають його засновники і працівники? Чи відомий їхній бренд в Україні та світі?

«Хустину можна зав’язати на шиї, кинути на плече, прив’язати на торбинку, огорнути нею руку, підв’язати як пояс на сорочку», – розповідає 27-річна Ірина Царук, показуючи свою картину під назвою «Здобуток», яку дизайнер і майстри перенесли на тканину. Ірина намалювала жінку, символічно втілила у цьому образі свої емоції, те, що змогла досягнути у житті. Адже пересувається молода жінка в інвалідному візку і сама творить себе. У дитинстві після перенесеного захворювання у неї розвинулось ускладнення. Але вона ніколи себе не почувала замкненою у чотирьох стінах і не дозволяла собі замикатись.

Не була обділена увагою
Ірина Царук

«У мене були індивідуальні заняття вдома в 1990-ті роки. Тоді був критерій, що всі люди з інвалідністю сидять вдома і не виходять. Із 14 років я скрізь була зі своїми братами, не була обділена увагою, заочно вступила в Комерційну академію. У мене двоє діток. Я працювала тренером-наставником у львівському госпіталі з пораненими бійцями», – розповідає Ірина Царук про себе.

Ярина Янчак та Ірина Царук
Ярина Янчак та Ірина Царук

Коли вона півтора року тому почула про ініціативу Ярини Янчак та Ірини Ляховенко створити соціальну платформу, де б була і благодійна складова, і соціальне підприємництво, а це інклюзивна художня школа для дітей (арт-терапія) і ательє, одразу погодилась приєднатись до команди. Ярина Янчак – юрист за фахом, Ірина Ляховенко – економіст, але обидві працювали у соціальних програмах, а Ірина Царук знає це з власного життєвого досвіду.

«В Україні важко з роботою для людей із інвалідністю. Не кожен роботодавець хоче взяти таку людину. Я зрозуміла, що це така класна ідея, що людям із інвалідністю це буде корисно», – продовжує Ірина.

Вироби майстерні
Вироби майстерні

Роботи продаються

На сьогодні в інклюзивному проєкті задіяні 12 людей, частина з яких працює з дому. Тут дотримуються рівних умов праці для всіх і головна місія – дати людям із інвалідністю роботу і допомогти розвинути їхні таланти. Художниці з синдромом Дауна чи аутизмом малюють картини, які стають принтами для хустин (як для жінок, так і чоловіків), прикрас на волосся, футболок. Також продають картини, лляну постіль, скатертини та серветки. Жінкам, які подолали онкологію, дарують хустини, як і тим, хто віддав своє волосся для потреб онкохворих дітей і жінок. Продаючи вироби, змогли пошити постіль для гематологічного відділення.

Автори отримують гонорар
Ярина Янчак

«Минулого місяця добре продавалися картини. Автори отримують гонорар. Ірина Царук займається замовленнями, пакує, відправляє, у неї щодня завантаженість повна. Дизайнер і всі інші люди отримують гроші від виконаного обсягу роботи, і це враховуємо. Постіль шиє майстриня з інвалідністю, яка вдома. Мама хлопця з синдромом Дауна шиє гумки для волосся», – каже Ярина Янчак.

У роботі
У роботі

Їхні хустини різного розміру з брендом LADI DI знають не лише в Україні, але й за кордоном. Найбільше зараз замовлень із Білорусії, є з Канади, Малайзії, Нідерландів, Грузії. Хустини купують найчастіше на подарунки.

Люди відкликаються на якість, а не на жалість
Ірина Царук

«Приємно, коли покупці купують, і з кожною хустиною ми надсилаємо листівку, в якій інформація про нашу діяльність. Нам опісля пишуть, що навіть не знали, що то роблять люди з інвалідністю. Це дуже круто, що люди відкликаються на якість, а не на жалість до людей із інвалідністю. Дуже хочемо показати якісний приклад успішного бренду, який подобається тим, що модний, якісний, а не домінує думка, що це люди з інвалідністю, мовляй, пошкодуйте і купіть», – зауважила Ірина Царук.

Свою перемогу у британському соціальному конкурсі львів’янки сприйняли як можливість розвиватись далі, презентувати українські товари за кордоном. Адже у змаганнях брали участь 108 проєктів і український визнали найкращим. Грошова винагорода становить 2 тисячі фунтів для реалізації та вдосконалення власної справи, на що і скерують кошти. Адже майстерня розташована у невеликій кімнаті. Міська влада надала для соціального проєкту приміщення у дуже занедбаному і зруйнованому стані, кажуть майстрині, і доведення його до ладу вимагає величезного фінансування.

Раді, що нас оцінили
Ярина Янчак

«Нам важливо, що ми в команді один одного підтримали, коли готувались до конкурсу. Ми раді, що про нас вже десь там почули і оцінили. Ми на нелегкому періоді змін. Спершу була романтична і громадська діяльність, а тепер професійно хотіли б зробити все, вийти на європейський ринок, а це і питання документів. Нам телефонували з Польщі зі схожого фонду і сказали, що такого у них немає, щоб ми поділились досвідом. Може, проведемо арт-терапію з їхніми дітьми», – говорить Ярина Янчук.

Арт-терапія
Арт-терапія

Працівники LADI DI Atelier зі Львова мріють залучити до своєї справи ще більше людей із інвалідністю, розвивати «Сонячну майстерню», мати велике ательє і власний транспорт. Бо самостійно доїхати людям із інвалідністю у Львові дуже важко. Але найважливіше для них, кажуть, змінити суспільство у ставленні до тих, хто трішки інший у цьому світі, і зробити цей світ бодай трішки добрішим.

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода – з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Маю досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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