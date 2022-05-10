В Одесі знову вибухи. Ленд-ліз. Білорусь направляє війська до кордону України| Свобода LIVE

Байден підписав ленд-ліз. Що це дасть Україні?

Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Документ передбачає спрощення військової допомоги Україні за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Востаннє така програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога надавалася супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР. Яке саме озброєння можуть передати Україні, та чи допоможе це перемогти у війні?

Обстріли Одещини. Помста Кремля?

Одна людина загинула та ще п’ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу Одеси. Російська армія напередодні увечері випустила по Одесі сім ракет. У результаті виникла пожежа у торговельно-розважальному центрі, а також у кількох складських приміщеннях, повідомили у ДСНС. Мер міста Геннадій Труханов сказав, що всі ці об'єкти «нічого спільного з військовою інфраструктурою не мають». Тим часом вже сьогодні «Суспільне» повідомило, що в Одесі знову чути вибухи. Офіційної інформації від влади поки немає. Подробиці в етері розповість кореспондент Радіо Свобода в Одесі Михайло Штекель.

Білорусь: загроза наростає?

У міноборони Білорусі оголосили про розгортання «підрозділів сил спецоперації» на кордоні з Україною. Там кажуть, що мають реагувати, бо ЗСУ нібито утворили угруповання поблизу кордону із Білоруссю загальною чисельністю 20 тисяч людей. Водночас, згідно із незалежними соцопитуваннями, народ Білорусі не підтримує участь країни у війні з Україною. Тож чи загрожує Україні військова інтервенція з боку Білорусі?

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