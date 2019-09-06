Флешмоб #letshelpbabusya: як українці допомагають пенсіонерам (огляд соцмереж)

5 вересня, у Міжнародний день благодійності, в Україні вже вшосте пройшов флешмоб #letshelpbabusya, раніше відомий як #letshelpbabushkas. За словами організаторів, мета флешмобу – привернути увагу до критичної ситуації, в якій перебувають українські пенсіонери. 5 вересня волонтери у магазинах по усій країні пропонували пенсіонерам наповнювати продуктові кошики та платили за них. Щоб стати волонтером, варто було лише зареєструватися на сайті організаторів. Однак багато українців взяли участь у флешмобі, не реєструючись. Серед них були й відомі співаки, блогери, громадські діячі та журналісти.

Радіо Свобода зібрало найцікавіші та найзворушливіші історії, які постили українці під хештегом #letshelpbabusya.

«Я давно не відчувала таких наповненості та щастя. Так, час від часу я оплачую чиїсь покупки на касі, можу допомогти або просто дати грошей. Але це інше! Момент, коли ти присвячуєш час, вислуховуєш їх, допомагаєш повірити, що це направду просто так! Це безцінно!»

«Я мимовільно усміхаюся, уявляючи ту кількість бабусь та дідусів, які повернулися сьогодні додому з усмішками і вірою в те, що вони нам не байдужі. Вони ж такі класні, добрі, щирі і якісь такі чисті – наші бабусі та дідусі!»

«Немає мільйонів, щоб купувати дорогі апарати? Оберіть у своєму дворі бабусю, якій ви іноді приноситимете їжу та ліки – це може собі дозволити за бажання багато хто. Таких людей в Україні тисячі», – зазначає співачка Наталя Могилевська.

До флешмобу долучився учасник гурту Dakhabrakha Марко Галаневич разом із журналісткою Катериною Венжик.

«Я не знаю, як дати раду оцій жахливій безпорадності, зневірі, відчаю, бідності. Системно», – підсумовує Катерина Венжик свої враження від флешмобу.

Патрульна поліція Києва також долучилася.

Цього разу у флешмобі #letshelpbabusya взяли участь 198 волонтерів по свій країні. Його шоста хвиля охопила 34 міста, 22 українські області, 53 магазини – в регіонах та 39 – у Києві.