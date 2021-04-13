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13 квітня 2021, Київ 13:54
Культура

Лев Ґец – художник під прицілом комуністичних спецслужб. 125 років від народження митця

Лев Ґец, український і польський художник ХХ століття

Львів – 13 квітня минає 125 років від дня народження художника зі Львова Лева Ґеца (1896 - 1971 рр.), 16 грудня – 50 років від часу смерті. Митець вважав себе українцем, жив і творив у довоєнному Львові, а більшу частину життя провів у Польщі.

Лев Ґец видав мистецький альбом, присвячений українським січовим стрільцям, створив музей «Лемківщина». У комуністичній Україні та Польщі про нього воліли не говорити, він був під контролем Служби безпеки Польщі. У його біографії до сьогодні є чимало недосліджених сторінок.

Життя Лева Ґеца – немов віддзеркалення всіх тих складних історичних подій, які переживав Львів у різні окупаційні періоди, як і Польща у роки Другої світової війни та повоєнний комуністичний час. А ще інтриг, пліток, заздрості, яких не бракувало довкола його імені.

Лев Ґец
Лев Ґец

Майбутній графік, живописець виховувався в українсько-польській родині. Таких сімей у довоєнній Галичині було багато. Він навчався мистецькій майстерності у Львові і Краківській академії мистецтв. Був учнем Олекси Новаківського та архітектора Івана Левинського.

Лев Ґец
Лев Ґец

У довоєнному Львові він потрапив у ситуацію, яка потім мала вплив на його життя. Наприкінці літа 1914 року, до приходу у Львів російських солдатів, митрополит Греко-католицької церкви Андрей Шептицький вирішив сховати важливі церковні документи. Серед них був меморіал щодо майбутнього устрою України. Владика попросив професора Івана Левинського, якому довіряв, зробити у митрополичих палатах потаємний сховок. Невелике місце змурували, і там митрополит поклав документи, які не мали потрапити до рук більшовиків. Іван Левинський до цих робіт на Святоюрській горі залучив Лева Ґеца. Молодий чоловік у цей час працював на його будівельній фірмі, і Левинський довіряв юнакові.

До сьогодні так і невідомо, хто назвав ім’я Ґеца російським жандармам. Але Ґец був арештований і кинутий до в’язниці, документи знайдені і вивезені в Росію. Частину з них митрополитові Шептицькому віддали у 1929 році, решта – в російських архівах. Однак так і невідомо, чи саме Лев Ґец назвав місце сховку.

Олекса Новаківський, гравюра на дереві, Лев Ґец
Олекса Новаківський, гравюра на дереві, Лев Ґец

Однак коли молодий митець вийшов на волю, в українському середовищі він уже сприймався як зрадник. Лев Ґец звільнився з фірми Левинського, у відчаї вступив у ряди українських січових стрільців, багато малював у перерві між боями, і його графічні роботи увійшли в альбом «Антологія січової творчості». Вояк був важкопоранений на фронті у ноги, після лікування потрапив у концентраційний табір «Домб’є». Тут, поблизу Кракова, польська влада з 1918-го до 1923 року утримувала полонених та інтернованих українців.

Мав хист до швидкого рисунку
Ірина Гах

«Ґец мав хист до графіки. Це проявилось ще у школі. Він вчився в українській і польській школах. Мав чудову каліграфію, що зіграло феноменальну річ, коли робив антологію творчості січових стрільців. Він так багато пережив до вступу у січове стрілецтво через ситуацію зі сховком. Атмосфера «усусів», моральна ситуація, яка відбувалася, війна – він не міг не зробити книжки про січових стрільців. Він мав хист до швидкого рисунку, вловлював риси і характери, атмосферу. Створив розкішні шаржі, портрети, пейзажі – все це мінімальними засобами. Ґец – яскравий представник митців міжвоєнного періоду», – розповідає дослідниця життя і творчості Лева Ґеца мистецтвознавиця Ірина Гах.

З книги-альбому про січове стрілецтво
З книги-альбому про січове стрілецтво
Антологія стрілецької творчості, Лев Ґец
Антологія стрілецької творчості, Лев Ґец

Після служби у війську Лев Ґец до 1924 року навчався у Краківській академії мистецтв. У місті, де жило багато українців, йому не забули історії з митрополичим сховком. У 1920 році студент Ґец прийшов до директора Національного музею Іларіона Свенціцького. Але порозуміння не знайшов. Тоді ж написав лист митрополитові, бо не хотів бути ним зневаженим. За припущенням Ірини Гах, зустріч з главою церкви, мабуть, відбулася, і митрополит церкви вислухав пояснення молодого митця. Бо вже невдовзі Ґец отримав запрошення до участі у виставці у Національному музеї, меценатом якого був митрополит Шептицький.

Церква у Самборі, 1928 рік
Церква у Самборі, 1928 рік

Після навчання у Кракові Левові Ґецу запропонували роботу у гімназії у місті Сянок, де з 1925-го до 1944 року він викладав малювання і його учнем був майбутній український поет Богдан-Ігор Антонич. Лев Ґец популяризував лемківську культуру, організував і очолив музей «Лемківщина». У міжвоєнний період митець багато творив, брав участь у виставках у Львові, Варшаві, Кракові, Празі, Римі. Його роботи добре продавалися.

Сянок, пейзаж, Лев Ґец
Сянок, пейзаж, Лев Ґец

Сянок, пейзаж, Лев Ґец
Сянок, пейзаж, Лев Ґец

Під контролем спецслужби

Коли у Сянок зайшли радянські війська, Лев Ґец переїхав у Краків. Комуністична влада Польщі у 1945 році затримала митця, але підстав для його ув’язнення не знайшла і відпустила. Втім, у 1946 році він знову був арештований польською Службою безпеки і опинився у в’язниці.

У 1950 році Лев Ґец почав працювати в Академії мистецтв, брав активну участь у роботі Українського суспільно-культурного товариства у Кракові, малював, почувався щасливим з дружиною-українкою. Але невдовзі зауважив, що до нього змінилося ставлення адміністрації академії.

Кімната, робота Лева Ґеца
Кімната, робота Лева Ґеца

У 1952 році Служба безпеки Польщі знову затримала Ґеца, але цього разу його допитували і катували протягом трьох днів, розповідають дослідники. Що саме хотіли почути, у чому звинувачували, яких зізнань вимагали? Невідомо. За словами Ірини Гах, черговий арешт суттєво вплинув на художника, підірвав його здоров’я, психологічний стан особливо. Митця змушували підписувати документи, хотіли завербувати. Це вилилось у спробу самогубства.

Ґеца лікарі врятували
Ірина Гах

«Служба безпеки практично довела його до того, що він був вимушений наважитися на суїцид. Дружина Марія Ґец була з Галичини, вона сказала, що не житиме без нього. Її теж опрацьовували органи. Подружжя спробувало отруїтися газом. Ґеца лікарі врятували, а Марію – ні. Цю жінку він дуже любив. Аби повернутись до більш-менш повноцінного життя, йому знадобилися роки. Вся історія життя Ґеца – суцільна боротьба з тими владами, при яких йому довелося жити, і це, мабуть, дало відбиток на його здоров’я і визнання як талановитого і високопрофесійного художника.

Ґец був принциповою людиною, з твердими переконаннями і позицією. Мав «гріхи» з тим, що пройшов січове стрілецтво від 1914-го до 1918 року, табір інтернованих, був у різних ситуаціях зі Службою безпеки Польщі після Другої світової війни. Мабуть, КДБ теж намагався завербувати. Це той перелік, який говорить про те, чому його старались обходити і замовчувати у комінустичній Польщі та Україні», – говорить Ірина Гах.

Рисунок, Краків, Лев Ґец
Рисунок, Краків, Лев Ґец

Зберігся документ ІІІ відділу Служби безпеки Кракова за 1959 рік. У ньому доповідається: «Ґец служив у Січових Стрільцях сержантом. Під Львовом був поранений, і українські націоналісти визнають його героєм, що боровся за Самостійну Україну, тепер його називають українським послом у Кракові і кажуть, що в Кракові він має свою Україну». Це пояснює, чому художник опинився у полі зору радянських і польських спецслужб. Шукали його контакти з Заходом, під час таємного обшуку у квартирі забрали його щоденники, які він писав роками. Ніхто ще не досліджував архіви СБУ, де могли б бути документи радянського періоду, які стосуються художника. Можливо, це дало б відповіді на невідомі сторінки з життя митця.

Гравюра на дереві, Лев Ґец
Гравюра на дереві, Лев Ґец

Українець чи поляк?

Ким більше себе почував Лев Ґец: поляком чи українцем? На це запитання Радіо Свобода Ірина Гах відповіла:

У Римі мають його шедевральні книжки
Ірина Гах

«Теж шукаю відповідь на це запитання. Він себе позиціонував виключно українцем. Якщо говорити про спадщину, яку залишив, то є українцем і поляком, навіть більше поляком, тому що він більшу частину творчої спадщини присвячував Польщі. 460 творів – виключно Краків, польська архітектура, культура.

У Львові збереглись ранні твори у Національному музеї. Є гарна збірка живописних робіт у Сяноцькому історичному музеї, у Краківському історичному музеї. Отці-василіяни УГКЦ у Римі мають його шедевральні книжки, про які всі пишуть, але мало хто їх бачив – «Антологія стрілецької творчості» і «Домб’є 1918-1919 роки». Це неймовірно, що антологія дожила і не пропала. Це альбом з життя «усусів», який зробили професійні і непрофесійні художники, там багато авторів, музична, літературна, поетична, художня творчість «усусів», чоловіків, які мали високі ідеї та цілі. До ювілею митця ми плануємо цього року перевидати антологію у Львові за кошти обласної ради», – зауважила Ірина Гах.

Архітектура Кракова, Лев Ґец
Архітектура Кракова, Лев Ґец
Рисунок, Краків, Лев Ґец
Рисунок, Краків, Лев Ґец
Краків, Лев Ґец
Краків, Лев Ґец

Лев Ґец об’єднує своєю творчістю два народи – український і польський. У радянській Україні його не визнавали, у комуністичній Польщі – теж. В Україні його не вельми знають і пам'ятають сьогодні, наголошують дослідники.

«Хотів би я, аби наша Ненька Україна була як найкраща, як наймудріша, як найбагатша у всі добра і дари землі. І тільки та любов дозволила мені знести стільки наруг, блудів і ненависти до нас. Великий огонь, що кипить у мені, відроджував мої сили і не дозволив за скоро зійти у гріб, а був час, що наставили мене і на таке діло», – писав Лев Ґец у 1962 році у Кракові.

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода – з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Маю досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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