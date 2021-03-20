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20 березня 2021, Київ 19:53
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Ліки, аналізи, дихальні вправи при COVID-19 – поради лікаря Євгена Симонця

Ліки, аналізи, дихальні вправи при COVID-19 – поради лікаря Євгена Симонця
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Ліки, аналізи, дихальні вправи при COVID-19 – поради лікаря Євгена Симонця

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Лікар-пульмонолог з двадцятирічним стажем Євген Симонець вважає, що маска заважає дихати тому, хто не відчув, як дихати через маску кисневу.

Найкращим варіантом профілактики легеневих ускладнень називає дихальну гімнастику і закликає в жодному разі при появі коронавірусних симптомів не призначати собі ліки самостійно. Як відрізнити вірусну пневмонію від бактеріальної, в яких випадках лікарі призначають дексаметазон і чому у чоловіків після COVID-19 буває порушення потенції? Про все це лікар-пульмонолог, кандидат медичних наук Євген Симонець розповів у «Суботньому інтерв’ю» для Радіо Свобода.

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