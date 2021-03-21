В Україні виявили 11 145 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні виявили 11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 585 дітей і 199 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби шпиталізували 4 838 людей, одужали – 3 877, померли 166 людей.

Протягом доби провели 68 776 тестувань, зокрема, методом ПЛР – 35 240, методом ІФА – 6 443, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 093.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) і Хмельницькій (740) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 546 363 людини, 29 941 – померли.