Чому Зеленський дякує Японії за Крим?

Чи віддасть Росія Курили заради Криму? І чи можливо це? Про Крим говорили у Токіо. Президент України подякував прем’єр-міністру Японії за непохитну позицію щодо українського півострова. Японія не визнає анексію Криму Росією і запровадила санкції проти неї. Але чи зміниться позиція Токіо, якщо Москва поверне частину Курильських островів, анексованих у Японії після Другої світової війни? Чи згодні росіяни поступитися Курилами заради визнання Криму? Як розвивалося кримсько-курильське питання і чим може завершитися?

Про все це дивіться у програмі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» щосуботи о 12.00 на YouTube Радіо Свобода та Крим.Реалії.