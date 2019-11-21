LIVE | День гідності, Гонконг, депутат-«гвалтівник» Іванісов і вірусний унітаз | НЬЮЗРУМ #186

Сьогодні в «Ньюзрумі»: День гідності: що сьогодні увечері на майдані Незалежності і під якими гаслами? – пряме включення. «Ліфт» заглючило: як покарає партія «Слуга народу» депутата Романа Іванісова, якщо інформація про судимість за зґвалтування підтвердиться? Вірусний унітаз: як користувачі соцмереж мемлять історію про повернення українських кораблів з російського полону зі зрізаною сантехнікою?

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