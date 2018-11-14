LIVE | Незалежна Церква: перешкоди для об'єднавчого собору

Представники групи архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату), які підтримують незалежну Церкву в Україні, таки зустрілися з президентом Порошенком. «Російський сценарій вчора було зірвано», – стверджує речник президента України Святослав Цеголко. Тим часом представник Московського патріархату Климент (Вечеря) наголосив: «Ідеї, пов’язані з об’єднанням з Київським патріархатом, сприймає мізерна кількість архієреїв Української православної церкви Московського патріархату». Незалежна Церква: які існують перешкоди для об'єднавчого собору?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Георгій Коваленко, колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП); Кирило (Говорун), екс-глава відділу зовнішніх зв'язків УПЦ (МП); Євстратій (Зоря), речник Української православної церкви Київського патріархату. Ведучий: Олександр Лащенко.