Армейские склады России под Луганском, предположительно, поразила армия Украины этой ночью. Было очень громко в захваченном областном центре и на его окраинах.

Взрывы в Луганске прозвучали приблизительно в 23:40 вечером 12 июля. После этого еще несколько часов продолжался пожар и была слышна детонация боеприпасов на окраине города. Информацию подтверждают Радио Донбасс.Реалии местные жители.

Многие луганчане снимали видео и выставляли его в сеть. Удар был нанесен в районе Тепличного-Юбилейного, западного пригорода Луганска.

Одно из первых сообщений на пропагандистских ресурсах – что над Луганском сбили «Точку-У». Об этом якобы заявил российским медиа источник в группировке «ЛНР».

Представитель так называемого оборонного ведомства оккупационной администрации Луганска Андрей Марочко заявил, что Украиа нанесла ракетный удар по силам ПВО, которые прикрывают Луганск: говорит, было выпущено большое количество ракет, часть из них летела в центр города, часть в само ПВО, и зенитчики выбрали защиту центра города, а не свою безопасность. Однако, Марочко заявляет, что инфраструктура сил ПВО не пострадала, так как способна выдержать ядерный удар. Что при этом детонировало несколько часов, он не уточнил.

На видео пользователей, которых в телеграме до десятка, слышны многократные взрывы боеприпасов.

При этом, бывший командующий гибридными силами России Игорь Гиркин-Стрелков, который сейчас ведет деятельность в России как «военный эксперт», написал, что база ПВО возле Луганска была уничтожена.

Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай подтвердил, что ВСУ уничтожили склады боеприпасов под оккупированным Луганском, но тем не менее, запас боекомплекта у агрессора еще велик.

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