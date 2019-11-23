Аеропорт «Львів» поновив роботу після інциденту з викочуванням літака рейсу до Києва поза межі злітної смуги, цей рейс із затримкою в понад п’ять годин наразі вже летить до місця призначення

Як поінформував аеропорт у фейсбуці, поновлення роботи настало об 11-й годині 20 хвилин.

Раніше речниця аеропорту повідомляла Радіо Свобода, що станом на 11-у годину 26 хвилин злітно-посадкова смуга була ще закрита.

Також, як інформує аеропорт, «у зв’язку з ситуацією, що склалася на пероні», два рейси були скасовані, ще два відбулися з затримкою – після поновлення роботи.

За повідомленням, були скасовані ранкові рейси Краків – Львів – Краків і Стамбул – Львів – Стамбул. Рейси до Львова з Шарм-еш-Шейха і Лондона прибули з затримкою, коли аеропорт відкрився, і так само з затримкою вирушили назад.

Рейс до Києва, який зранку не відбувся через інцидент, як мовиться нині на сайті аеропорту «Львів», уже «злетів». На сайті Flightradar24 зазначено, що рейс вилетів зі Львова о 18-й годині 15 хвилин. На сайті київського аеропорту «Бориспіль» на цей час вказано, що на прибуття рейсу очікують о 19-й годині 05 хвилин.

Пригода сталася близько 7-ї ранку, коли рейс авіакомпанії «МАУ» мав вилітати на Київ: «у зв’язку зі складними погодними умовами (переохолоджений дощ) під час розвороту в торці смуги відбулося незначне викочування за межі ЗПС» цього літака, повідомляли в аеропорті. Потерпілих не було, пасажирів і багаж евакуювали. Пізніше також повідомили, що літак не зазнав пошкоджень і теж був швидко евакуюваний із місця інциденту.