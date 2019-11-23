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23 листопада 2019, Київ 12:59
Новини | Події

В аеропорту Львова літак виїхав за межі злітної смуги, пасажирів евакуювали

Компанія «МАУ» публічно не коментувала інцидент

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Вранці 23 листопада літак, який мав вилітати до Києва, виїхав за межі злітно-посадкової смуги аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, повідомляє пресслужба летовища.

За її повідомленням, інцидент стався близько 7 ранку через холодну погоду.

«У зв’язку зі складними погодними умовами (переохолоджений дощ) під час розвороту в торці смуги за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ («Міжнародні авіалінії Україні – ред.»), який прямував на виконання рейсу у Київ (рейс PS034)», – йдеться в заяві.

За даними летовища, ніхто не постраждав, пасажирів та багаж евакуювали з літної смуги. Аеропорт планує відновити роботу після 12 години.

Станом на 11:26, як повідомила Радіо Свобода представниця аеропорту, злітно-посадкова смуга ще закрита.

Компанія «МАУ» публічно не коментувала інцидент.

21 листопада у Міжнародному аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку літак «Турецьких авіаліній», який прямував зі Стамбула до Одеси. Аеропорт відновив роботу в штатному режимі на наступний день.

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