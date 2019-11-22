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23 листопада 2019, Київ 00:46
Новини | Суспільство

Аеропорт Одеси відновив роботу у штатному режимі

Летовище відновило виконання рейсів з 22:00

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Аеропорт «Одеса» працює в штатному режимі, після денної перерви летовище відновило виконання рейсів з 22:00, повідомила його пресслужба.

«У складі робочої групи з Туреччини прибули спеціалісти з додатковим обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків авіаційного інциденту з рейсом TK467. Служби аеропорту спільно з інженерами Turkish Airlines під час злагодженої роботи успішно відбуксирували літак до тимчасової стоянки. Після додаткової перевірки фахівцями злітно-посадкової смуги, було підтверджено відповідність усі нормам та не виявлено додаткових пошкоджень, тож було ухвалене рішення про відновлення рейсів», – йдеться в повідомленні.

/**/ /**/ Раніше сьогодні також виникли перебої в роботі летовища через проблеми зі зльотом літака бізнес-авіації
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