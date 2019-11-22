Аеропорт Одеси відновив роботу у штатному режимі

Аеропорт «Одеса» працює в штатному режимі, після денної перерви летовище відновило виконання рейсів з 22:00, повідомила його пресслужба.

«У складі робочої групи з Туреччини прибули спеціалісти з додатковим обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків авіаційного інциденту з рейсом TK467. Служби аеропорту спільно з інженерами Turkish Airlines під час злагодженої роботи успішно відбуксирували літак до тимчасової стоянки. Після додаткової перевірки фахівцями злітно-посадкової смуги, було підтверджено відповідність усі нормам та не виявлено додаткових пошкоджень, тож було ухвалене рішення про відновлення рейсів», – йдеться в повідомленні.

21 листопада літак авіакомпанії Turkish Airlines, який прямував зі Стамбула до Одеси, при посадці підломив передню стійку шасі, у результаті інциденту ніхто не постраждав, але польоти довелося призупинити.