Qantas здійснила найдовший безпосадковий переліт в історії

Літак Boeing 787 Dreamliner австралійської авіакомпанії Qantas здійснив найдовший безпосадочний переліт в історії пасажирської авіації. Про це повідомляє ВВС.

Переліт з британського Лондона до австралійського Сіднея зайняв 19 годин 19 хвилин, за цей час лайнер подолав більше 17 800 кілометрів.

За допомогою тестового польоту Qantas вивчала реакцію пасажирів і екіпажу на тривалі перельоти. В майбутньому це може допомогти авіакомпанії запустити регулярні рейси такої тривалості. На борту перебували 50 осіб, у тому числі чотири пілоти.

Як зазначає телеканал, вдалося побити два рекорди – за дальністю і за часом польоту.

За час рейсу лайнер перетнув повітряний простір Німеччини, Польщі, Білорусі, Росії, Казахстану, Китаю, Філіппін і Індонезії, а пасажири двічі зустріли світанок. З регулярних рейсів найтривалішим зараз є переліт авіакомпанії Singapore Airlines з Сінгапуру в Ньюарк, він займає 18 годин 45 хвилин, пасажири долають на ньому дистанцію 16 700 кілометрів.