WSJ: американські авіакомпанії проведуть пробні польоти оновлених «Боїнг-737 MAX»

Три американські авіакомпанії хочуть випробувати оновлені «Боїнг-737 MAX» до офіційного дозволу на їхні польоти, щоб продемонструвати безпеку відремонтованих літаків, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Звичайних пасажирів на ці рейси не допустять, але на борту будуть присутні керівники авіакомпаній, а також потенційні замовники літаків. Таким чином учасники польотів зможуть «публічно підтвердити, що всі системи працюють належним чином».

Видання уточнює, що до того, як літакам знову дозволять польоти з пасажирами, може пройти більше ніж місяць. До цього «Боїнг-737 MAX» повинні налітати близько 100 годин, а від пілотів можуть зажадати пройти додаткову підготовку.

Мораторій на польоти літаків цієї моделі запровадили практично у всіх країнах світу, включаючи США, в березні, після катастрофи в Ефіопії, жертвами якої стали 157 людей. Згідно з попередніми даними розслідування, причиною аварії «Боїнг-737 MAX» в Ефіопії і літака тієї ж моделі в Індонезії в жовтні минулого року, коли загинули 189 людей, стали помилки в програмному забезпеченні.

Обидва рази, як стверджується, зламався датчик і система помилково почала свою роботу, направивши літак до землі. Це із застереженнями визнав і президент корпорації Boeing Денніс Муйленбург.