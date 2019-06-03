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03 Червень 2019, Київ 11:55
Новини | Міжнародні

На більш ніж 300 літаках «Боїнг-737» знайшли браковані деталі

U.S. -- An aerial photo shows Boeing 737 MAX airplanes parked on the tarmac at the Boeing Factory in Renton, Washington, U.S. March 21, 2019

Компанія «Боїнг» виявила дефекти деталей більш ніж у 300 літаків 737 NG і 737 MAX по всьому світу. Про це йдеться в звіті Федерального управління цивільної авіації США (FAA), повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія-підрядник поставляла неправильно зроблені направляючі планки передкрилків, що впливають на плавність зльоту і посадки. Браковані деталі схильні до появи тріщин і передчасного виходу з ладу. У FAA зазначили, що проблеми з передкрилками не мають призводити до падіння літака, проте можуть негативно позначитися на польоті.

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Повідомлення Федерального управління цивільної авіації США, як зазначає Bloomberg, з’явилося на тлі спроб корпорації «Боїнг» переконати керівників найбільших авіакомпаній на форумі в Сеулі в тому, що їхні літаки є надійними.

В результаті аварії літака «Боїнг-737 MAX» в Ефіопії 10 березня загинули 157 людей. У жовтні 2018 року такий же літак розбився в Індонезії, забравши життя 189 людей.

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