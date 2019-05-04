У США «Боїнг» з понад 140 людьми на борту скотився в річку

Під час невдалого приземлення на одній з військових баз у американському місті Джексонвілл (штат Флорида) у річку скотився пасажирський літак Boeing 737, на борту якого було 136 пасажирів і семеро членів екіпажу. За словами офіційних осіб, всі 143 людини живі, 21 людину госпіталізували – травми у всіх виявилися незначними.

Інцидент стався 3 травня під час грози. За повідомленнями, літак не вписався у злітно-посадкову смугу і опинився на мілководді.

За даними авіаційної влади, літак авіакомпанії Miami Air International летів із військово-морської бази США в затоці Гуантанамо на Кубі, чи були його пасажири військовими не вказується.

На американській військово-морській базі в Гуантанамо є близько 9 тисяч людей. Там, за оцінками експертів, нині залишається три десятка ув’язнених, у порівнянні з кількома сотнями, що утримувалися там у строгому режимі після терактів 11 вересня 2001 року.