У РНБО домовляються про співпрацю з Boeing у військово-технічній сфері

Рада національної безпеки й оборони України і компанія Boeing обговорюють співпрацю у військово-технічній сфері, зокрема, проекти оновлення винищувальної й штурмової авіації Збройних сил України, повідомляє 19 квітня прес-служба РНБО.

За повідомленням, секретар РНБО Олександр Турчинов провів зустріч із цього приводу з директором з питань оборони й космічної безпеки Boeing Стенлі Прусінскі.

За словами Турчинова, компанія Boeing є провідним підприємством в аерокосмічній галузі, «а її військові літаки та гелікоптери значно перевершують російські аналоги». «Ми зацікавлені в ефективній військово-технічній співпраці з компанією Boeing, що значно зміцнить потенціал Військово-повітряних сил нашої держави», – сказав Турчинов.

Як повідомляє прес-служба РНБО, Стенлі Прусінскі висловив впевненість у перспективності довготривалої співпраці.

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У березні після завершення випробувань безпілотника Bayraktar турецького виробництва в РНБО заявляли, що українська безпілотна авіація виходить на «якісно новий рівень».

У грудні 2018 року в РНБО повідомили, що Збройні сили України отримали нові бойові літаки, гелікоптери та безпілотники.

У 2017 році «Укрборонпром» передав українським силовим структурам 3 673 одиниці військової техніки та озброєння.