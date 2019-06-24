Пілоти позиваються до «Боїнга» через дефекти в 737 MAX

Понад 400 пілотів позиваються до компанії Boeing. Вони вимагають від компанії «мільйонні компенсації»за приховування дефектів в літаках «Боїнг» 737 MAX.

Ці дефекти, як стверджують пілоти, призвели до двох авіакатастроф – у Ефіопії та Індонезії. Жертвами аварій стали 346 осіб.

Пілоти звинувачують у катастрофах автоматизоване програмне забезпечення (MCAS), яке, на їхню думку, додало літаку «небезпечні аеродинамічні недоліки при управлінні». Пілоти також заявляють, що через припинення польотів літаків «Боїнг» 737 MAX вони зазнали фінансових втрат і постраждали від психічних розладів.

Розгляд позову призначено на 21 жовтня в Чикаго.

Раніше компанія «Боїнг» виявила дефекти деталей більш ніж у 300 літаків 737 NG і 737 MAX по всьому світу.

В результаті аварії літака «Боїнг» 737 MAX в Ефіопії 10 березня загинули 157 людей. У жовтні 2018 року такий же літак розбився в Індонезії, забравши життя 189 людей.