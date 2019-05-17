Boeing заявляє, що закінчив оновлення програмного забезпечення моделі 737 MAX

Американська компанія Boeing заявляє, що завершила оновлення програмного забезпечення літаків моделі 737 МАХ і здійснила понад 200 пробних польотів.

Як йдеться в заяві компанії від 16 травня, ця і додаткова інформація надається Федеральному управлінню цивільної авіації США (FAA) для того, щоб довести безпечність літаків.

Оновлення програмного забезпечення проводили, щоб вирішити проблему з системою управління польотами, яку вважають причиною щонайменше двох авіакатастроф.

Читайте також: Boeing знав про проблеми моделі 737 MAX за рік до катастрофи лайнера в Індонезії

FAA на 23 травня планує зустріч з авіарегуляторами з усього світу, щоб поінформувати їх про оновлення програмного забезпечення Boeing і пов’язані з цим нові тренінги для пілотів.

На початку квітня президент корпорації Boeing Денніс Мюіленбург офіційно визнав, що причиною катастрофи літаків Boeing-737 MAX в Індонезії та Ефіопії стала некоректна робота програмного забезпечення. Він визнав, що в обох випадках аварій система під назвою MCAS «зіграла вирішальну роль».

Ця система автоматично перемикає стабілізатор на пікірування (опускає ніс літака у напрямку до землі) в разі, якщо отримує сигнал, що літак виходить на занадто великі кути (піднімає ніс) і втрачає швидкість.

У випадках з катастрофами у Індонезії та Ефіопії, в яких загинули 346 людей, за попередніми даними, зламався датчик, і система помилково розпочала роботу, скерувавши літак до землі. Пілоти не змогли її відключити.

Керівництво Boeing очікувало, що після оновлення програмного забезпечення буде знятий чинний зараз у всіх країнах світу мораторій на польоти Boeing-737 MAX.