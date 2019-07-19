У Boeing підрахували збитки через лайнери 737 MAX

У Boeing повідомили про зниження квартального прибутку компанії на 5,6 мільярда доларів.

Як повідомили в компанії, головна причина скорочення виручки – припинення експлуатації лайнерів 737 MAX.

Зазначається, що собівартість виробництва Boeing 737 зросла на 1,7 мільярда.

На падіння продажів американської авіакомпанії вплинули катастрофи двох нових літаків Boeing 737 MAX, в яких загалом загинули 346 людей. Це призвело до подальшої зупинки польотів лайнерів цієї модифікації, а відтак завдало вагомого удару по доходах компанії.