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19 Липень 2019, Київ 10:55
Новини | Економіка

У Boeing підрахували збитки через лайнери 737 MAX

Cобівартість виробництва Boeing 737 зросла на 1,7 мільярда

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У Boeing повідомили про зниження квартального прибутку компанії на 5,6 мільярда доларів.

Як повідомили в компанії, головна причина скорочення виручки – припинення експлуатації лайнерів 737 MAX.

Зазначається, що собівартість виробництва Boeing 737 зросла на 1,7 мільярда.

На падіння продажів американської авіакомпанії вплинули катастрофи двох нових літаків Boeing 737 MAX, в яких загалом загинули 346 людей. Це призвело до подальшої зупинки польотів лайнерів цієї модифікації, а відтак завдало вагомого удару по доходах компанії.

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