Компанія Boeing втратила титул найбільшого виробника літаків у світі

Американська компанія Boeing втратила титул найбільшого світового виробника літаків, поступившись європейському конкурентові Airbus. Це сталося на тлі падіння на 37% поставок літаків замовникам у першому півріччі.

У компанії 9 липня повідомили, що відправили у першому кварталі поточного року 239 комерційних літаків замовникам, тоді як Airbus здійснив 389 поставок за той же період, а це на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі цифри свідчать, що поставки літаків Boeing цьогоріч, як виглядає, відстануть від Airbus вперше за вісім років.

На падіння продажів американської авіакомпанії вплинули катастрофи двох нових літаків Boeing 737 MAX, в яких загалом загинули 346 людей. Це призвело до подальшої зупинки польотів лайнерів цієї модифікації, а відтак завдало вагомого удару по доходах компанії.

Федеральна авіаційна адміністрація США минулого тижня виявила нову проблему із літаками Boeing 737 MAX, заблокувавши повернення літака в експлуатацію щонайменше до кінця вересня.