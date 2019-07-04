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04 Липень 2019, Київ 09:14
Новини | Міжнародні

«Боїнг» обіцяє виплатити 100 мільйонів доларів сім’ям жертв катастроф 737 Max

Жертвами двох аварій 737 Max стали 346 осіб

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Американська компанія «Боїнг» обіцяє протягом кількох років виплатити 100 мільйонів доларів сім’ям загиблих у двох катастрофах «Боїнг» 737 Max. Про це повідомило 3 липня агентство Bloomberg.

«Боїнг» вибачається за трагічну втрату життів в обох аваріях, ми роками будемо пам’ятати про ці загублені життя», – зазначив генеральний директор «Боїнг» Денніс Муйленбург.

В компанії додали, що готові співпрацювати з місцевими урядами регіонів, де сталися катастрофи, щоб сприяти їх економічному розвитку.

Раніше компанія «Боїнг» виявила дефекти деталей більш ніж у 300 літаків 737 NG і 737 MAX по всьому світу.

В результаті аварії літака «Боїнг» 737 MAX в Ефіопії 10 березня загинули 157 людей. У жовтні 2018 року такий же літак розбився в Індонезії, забравши життя 189 людей.

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