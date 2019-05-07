Сало в шоколаді. Такі цукерки в ресторані у Львові викликали чималий ажіотаж

Львів – Ресторан «Сало» у Львові здобув собі репутацію тим, що подає традиційне українське сало з практично чим завгодно: хоч роли суші, загорнуті в смужки сала, хоч – страшно й почути –морозиво з сала (його кореспондент не наважився скуштувати).
Але тріумфом для цього бізнесу на салі стало сало в шоколаді.
Ольга Бабан, арт-директор ресторану, каже, що вдалого дня вони продають до 300 коробок цукерок сала в шоколаді. «Недавно в нас була група туристів, із Литви, здається, так вони 150 коробок за раз купили», – пригадує вона.
Сало для України – як спагеті для Італії. І про любов українців до цих шматків свинячого жиру повно анекдотів, як-от про студента-українця, який написав листа додому: «Пришліть сала! І добрий день, мамо».
«Сало в шоколаді» – смішна фраза про ніби несумісні продукти, але цей виріб, що теж ніби жартує з любові українців до сала, має свою історію. Кажуть, що ще на початку 2000-х одна українська кондитерська компанія випустила своє власне «сало в шоколаді» з нагоди 1 квітня, але то була більше суміш карамелі з плавленим салом.
Ольга Бабан же каже, що версія її ресторану цілком природна, і її виробляють, пакують і продають тут же, в ресторані – «більше ніде в Україні нічого схожого немає».
Кореспондент скуштував одну з цукерок: спершу треба було добре вкусити, щоб прокусити крізь шоколад і дістатися до шовково-білого сала всередині. Але я очікував на смак солі, як у того сала, що йде до горілки – та був розчарований, жуючи цукерку: перетерте сало не мало ніякого смаку, і жувати його було як губну помаду.
Але багато клієнтів хвалять таку гостину. Ось один зі щасливих відгуків: «Ми задоволені, супер-страва – сало в шоколаді. Давно мріяли скуштувати, і ось мрія здійснилася!»
«Чудове місце, чудове сало», – коментують інші.
Ольга Бабан лише гадає, чому сало так люблять в Україні. «Може, тому, що його їли наші предки. І воно ж таке корисне!» – каже вона в інтерв’ю Радіо Свобода, повторюючи традиційну, хоча сумнівну думку. І ледь згодом додає: «Коли не по багато».
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