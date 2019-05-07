Сало в шоколаді. Такі цукерки в ресторані у Львові викликали чималий ажіотаж

Львів – Ресторан «Сало» у Львові здобув собі репутацію тим, що подає традиційне українське сало з практично чим завгодно: хоч роли суші, загорнуті в смужки сала, хоч – страшно й почути –морозиво з сала (його кореспондент не наважився скуштувати).

Але тріумфом для цього бізнесу на салі стало сало в шоколаді.

Ольга Бабан, арт-директор ресторану, каже, що вдалого дня вони продають до 300 коробок цукерок сала в шоколаді. «Недавно в нас була група туристів, із Литви, здається, так вони 150 коробок за раз купили», – пригадує вона.

Сало для України – як спагеті для Італії. І про любов українців до цих шматків свинячого жиру повно анекдотів, як-от про студента-українця, який написав листа додому: «Пришліть сала! І добрий день, мамо».