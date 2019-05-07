Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Травень 2019, Київ 21:58
Суспільство

Сало в шоколаді. Такі цукерки в ресторані у Львові викликали чималий ажіотаж

Photo: Amos Chapple (RFE/RL)

Львів – Ресторан «Сало» у Львові здобув собі репутацію тим, що подає традиційне українське сало з практично чим завгодно: хоч роли суші, загорнуті в смужки сала, хоч – страшно й почути –морозиво з сала (його кореспондент не наважився скуштувати).

Але тріумфом для цього бізнесу на салі стало сало в шоколаді.

Ольга Бабан, арт-директор ресторану, каже, що вдалого дня вони продають до 300 коробок цукерок сала в шоколаді. «Недавно в нас була група туристів, із Литви, здається, так вони 150 коробок за раз купили», – пригадує вона.

Сало для України – як спагеті для Італії. І про любов українців до цих шматків свинячого жиру повно анекдотів, як-от про студента-українця, який написав листа додому: «Пришліть сала! І добрий день, мамо».

Сало в шоколаді, звичайний варіант. Є ще зі сливовим і м’ятним смаком
Сало в шоколаді, звичайний варіант. Є ще зі сливовим і м’ятним смаком

«Сало в шоколаді» – смішна фраза про ніби несумісні продукти, але цей виріб, що теж ніби жартує з любові українців до сала, має свою історію. Кажуть, що ще на початку 2000-х одна українська кондитерська компанія випустила своє власне «сало в шоколаді» з нагоди 1 квітня, але то була більше суміш карамелі з плавленим салом.

Ольга Бабан же каже, що версія її ресторану цілком природна, і її виробляють, пакують і продають тут же, в ресторані – «більше ніде в Україні нічого схожого немає».

«Сало в шоколаді» в коробці, продається по 100 гривень за 15 цукерок
«Сало в шоколаді» в коробці, продається по 100 гривень за 15 цукерок

Кореспондент скуштував одну з цукерок: спершу треба було добре вкусити, щоб прокусити крізь шоколад і дістатися до шовково-білого сала всередині. Але я очікував на смак солі, як у того сала, що йде до горілки – та був розчарований, жуючи цукерку: перетерте сало не мало ніякого смаку, і жувати його було як губну помаду.

Гості ресторану куштують суші, загорнуті в сало, з пивом. Ресторан працює вже сім років
Гості ресторану куштують суші, загорнуті в сало, з пивом. Ресторан працює вже сім років

Але багато клієнтів хвалять таку гостину. Ось один зі щасливих відгуків: «Ми задоволені, супер-страва – сало в шоколаді. Давно мріяли скуштувати, і ось мрія здійснилася!»

«Чудове місце, чудове сало», – коментують інші.

Деталь інтер’єру ресторану – все на теми навколо сала
Деталь інтер’єру ресторану – все на теми навколо сала

Ольга Бабан лише гадає, чому сало так люблять в Україні. «Може, тому, що його їли наші предки. І воно ж таке корисне!» – каже вона в інтерв’ю Радіо Свобода, повторюючи традиційну, хоча сумнівну думку. І ледь згодом додає: «Коли не по багато».

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG