Україна і Польща: політика на львівських левах

Депутати Львівської облради на останній сесії ухвалили заяву до міської ради з вимогою демонтувати скульптури двох левів на військовому меморіалі загиблим полякам у роки українсько-польської війни (1918–1919 років), а також вимагають від правоохоронних органів і міських посадовців розслідувати та встановити осіб, причетних до «незаконного переміщення скульптур левів і встановлення їх на території Личаківського кладовища». Таке звернення обласних депутатів спричинило негативну реакцію у Польщі.

У заяві депутатів Львівської облради мовиться про те, що на території Личаківського цвинтаря у грудні 2015 року, без відома громади Львова та всупереч ухвалам Львівської міської ради, кам’яні скульптури левів нелегально ввезли на територію Личаківського кладовища приватні особи. Однак, згідно з ухвалами Львівської міської ради від 2000 і 2005 років, написано: «Вважати неприпустимим встановлення скульптур, архітектурних елементів і мілітарних символів, які не обумовлені ухвалами Львівської міськради».

Також жодного рішення не надавала Державна міжвідомча комісія щодо встановлення нових елементів, тобто скульптур левів, на території польських військових поховань Личаківського кладовища у Львові.

«Пропольські антиукраїнськи налаштовані особи, замість того, щоб вести конструктивний діалог, намагаються обманом встановити заборонені пам’ятні знаки у Львові», мовиться у заяві Львівської обласної ради, за яку проголосувала більшість обранців. Як саме обласна рада може вплинути на міську, в чиїй компетенція вирішити проблему з левами?

«Я цю заяву підтримав. Міська рада то має вирішити», – говорить депутат Львівської облради від Народного руху Олег Андрусишин. Однак, які механізму впливу має обласна рада на міську, на це запитання обранець не відповів.

Депутати Львівської облради вимагають демонтувати левів і перевезти їх із цвинтаря на зберігання до вирішення ситуації у законний спосіб.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив Радіо Свобода, що до міської влади заява від обласних депутатів не надійшла. Однак зауважив, що на Личаківському цвинтарі встановлені відеокамери і буде посилена охорона напередодні і під час вшанування 100-річчя Листопадового чину, щоб унеможливити провокації.

Нічого не відомо про вимоги облради і директорові заповідника «Личаківський цвинтар» Михайлові Нагаю. «Була пошкоджена фанера, під якою є скульптури левів, але ми закрили знову, хоча воно у дуже жалюгідному вигляді», зауважив директор.

Кам’яні леви перевезли незаконно? Польща заперечує

Кам’яні леви належать до військового меморіалу, який називають «цвинтар орлят». Його було споруджено у 20–30 роках минулого століття. У комплекс входили каплиця, дві катакомби, місця поховань французьких піхотинців і американських пілотів, два пілони і тріумфальна арка з двома скульптурами левів. Власне, головний вхід на цвинтар і планувався через арку з кам’яними левами, які лапами спираються на щит. На одній скульптурі був зображений герб Львова і написано «Завжди вірний», на другій – польський орел і слова «Тобі, Польще».

У радянський час військовий меморіал було знищено, але арка залишилась. Забрали лише кам’яних левів, які майже півстоліття прикрашали інші місця у Львові.

У грудні 2015 року, з ініціативи і фінансування польської сторони, львівська фірма приватно перевезла левів на цвинтар і закрила їх фанерою. Все відбулось незаконно і без погодження з Державною міжвідомчою комісією у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни й політичних репресій, і депутати міськради не ухвалювали жодного рішення, наголосив Радіо Свобода секретар Державної комісії Святослав Шеремета.

Два роки тому фанеру зі скульптур левів невідомі особи почали поступово обдирати. Недавно ці леви були вже наполовину відкриті. Святослав Шеремета неодноразово просив міську владу належно закрити скульптури. «Ці скульптури з написом «Завжди вірні тобі, Польща» символізували імперське панування Польщі над окупованими територіями, зверхність Польщі над українцями на території ЗУНР», – наголосив Святослав Шеремета.

Цікаво, що Львівській міській раді у 2015 році було відомо про перевезення скульптур. Тоді управління охорони історичного середовища Львівської міськради повідомило польській стороні, що не заперечує, щоб леви повернули на їхнє старе місце, але офіційних дозволів, кажуть у мерії, не видавали на перенесення скульптур.

Останні три роки польська влада звертається до української сторони з проханням дозволити реставрувати скульптури. Але через «війну пам’ятників» по обидва боки кордону це питання депутати міськради не розглядали.

Сесія міської ради запланована через два тижні і наразі невідомо, чи питання про кам’яних левів буде у порядку денному.

За інформацією Українського інституту національної пам’яті, на сьогодні налічується близько 150 місць пошанувань в Україні, які спорудила Польща, ігноруючи українське законодавство. Серед них також кам’яні леви з «цвинтаря орлят», «меч-щербець», який встановлено без погодження на цьому ж військовому комплексі на могилі Невідомим солдатам. Неодноразово депутати Львівської міськради просили польську сторону замінити меч, як імперський мілітарний символ, на хрест. Однак Польща не реагує на це прохання.

Вимога Львівської облради до міської влади демонтувати кам’яних левів спричинила низку негативних антиукраїнських заяв у Польщі. Також зреагувало Міністерство закордонних справ Польщі, яке пригрозило Україні, що у разі демонтажу скульптур будуть наслідки. Зокрема, МЗС Польщі вважає, що леви встановлені законно, а українська сторона попереджена про негативні наслідки, які вплинуть на двосторонні відносини.

Виглядає на те, що ситуація з кам’яними левами на руку третій стороні.