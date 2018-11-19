Спроба замінити Меджліс: навіщо на півострові провели російський з'їзд мусульман Криму

Наприкінці жовтня в Сімферополі відбувся російський з'їзд мусульман Криму. На ньому, серед інших, прозвучала пропозиція «націоналізувати» майно Меджлісу кримськотатарського народу. Депутат Держдуми Росії від анексованого Криму Руслан Бальбек підтримав цю ідею та запевнив, що такі обговорення тривають уже чотири роки. Це пов'язано з тим, що після анексії півострова діяльність Меджлісу російська влада заборонила.

Російський з'їзд мусульман у Сімферополі провело Духовне управління мусульман Криму та Севастополя. Після 2014 року ця організація перестала координувати свої дії з Меджлісом кримськотатарського народу й перереєструвалася відповідно до російського законодавства.

Російський адвокат Микола Полозов констатує, що Меджлісу кримськотатарського народу буде складно відстояти свою власність на півострові.

Це спроба рейдерського захоплення з боку підконтрольного російській владі муфтіяту

‒ Націоналізація ‒ це гучне слово. У майна Меджлісу в окупованому Криму є власники, зокрема, благодійний фонд «Крим». По суті, це спроба рейдерського захоплення з боку підконтрольного російській владі муфтіяту. Немає ніяких проблем, щоб кримські суди ухвалили рішення, які здійснили б незаконну передачу власності. Зараз будівля Меджлісу та інші об'єкти не використовуються, вони закриті, а колаборанти хочуть отримувати дивіденди з неї. У російській юрисдикції відстояти це майно шансів небагато, а міжнародні суди вимагають часу. До того ж, Росія вже відмовилася виконувати рішення Європейського суду з прав людини щодо низки майнових справ, наприклад, щодо «ЮКОСа». Це більше політична, ніж юридична історія.

Лідер кримськотатарського народу й народний депутат України Мустафа Джемілєв раніше заявив, що значна частина майна Меджлісу придбана на гроші його співвітчизників із Туреччини та Румунії через благодійний фонд «Крим», що це не його особиста власність. Джемілєв висловив упевненість, що незалежно від результату справи після повернення Криму під юрисдикцію України порушені майнові права будуть відновлені.

Член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Комітету захисту прав кримськотатарського народу Ескендер Барієв пояснює, що російський з'їзд мусульман Криму не може вважатися представницьким органом кримських татар.

‒ Коли ми говоримо про Курултай мусульман Криму, це насправді один із інститутів самоорганізації кримських татар, але саме як мусульман. У нас всі питання, пов'язані з кримськотатарським народом, вирішує виключно Курултай кримськотатарського народу. Курултай мусульман Криму відбувався незалежно від нього, за участі імамів та мусульманських громад, він обирав муфтіят. На жаль, після окупації муфтій та його найближчі соратники почали співпрацювати з окупаційною владою. Зі свого боку вони продовжують проводити цей Курултай мусульман Криму, хоч і порушують положення, ухвалені до окупації. Важливо відзначити, що муфтіят не має жодного відношення до національного майна кримських татар. Фонд «Крим» ‒ це благодійна організація, за допомогою якої можна було в рамках законодавства України брати майно на баланс.

Ескендер Барієв нагадує, що ще у вересні 2014 року російські силовики провели обшук у приміщеннях фонду «Крим», наклали арешт на його основні активи й закрили рахунки.

Росія намагається подати Курултай мусульман як представницький орган кримських татар, а муфтія ‒ їхнім духовним лідером

‒ Зі свого боку фонд «Крим» проходить процедуру вичерпання внутрішнього правового захисту, тому що це вимоги для переведення справи на міжнародний рівень. Ми зовсім нещодавно подали скаргу в Комітет із захисту прав людини ООН, очікуємо відповіді. Цей сюжет стане важливою частиною розгляду в Міжнародному суді ООН за позовом України проти Російської Федерації. Все це відбувається напередодні чергового засідання: Росія намагається подати Курултай мусульман як представницький орган кримських татар, а муфтія ‒ їхнім духовним лідером.

Муфтій Криму Еміралі Аблаєв, якого на російському з'їзді мусульман півострова переобрали ще на п'ять років, не втомлюється повторювати, що для Криму найважливіший мир:

«Найбільшою метою роботи духовного управління та нас особисто є дотримання та збереження міжнаціонального, міжконфесійного миру на нашій батьківщині ‒ у Криму. Це найбільше благо для нас і перше наше завдання».

Представник Духовного управління мусульман України, заступник муфтія України Рустам Гафурі переконаний, що методи роботи Еміралі Аблаєва не сприятимуть збереженню миру на півострові.

Такі методи, які є в Аблаєва, в жодному разі не допоможуть зберегти мир і стабільність, запобігти тероризму

‒ Я працював із Духовним управлінням мусульман Криму в 2000-х роках і можу впевнено сказати, що такі методи, які є в Аблаєва, в жодному разі не допоможуть зберегти мир і стабільність, запобігти тероризму. Він ‒ маріонетка, він від самого початку не йшов на добрі відносини. Коли попереджали про екстремізм, щоб не ототожнювали мусульман із терористами, необхідно розуміти ці ідеології і попереджати про них, ми зустріли дуже велике нерозуміння. Інший важливий момент, така дволикість специфічна: Аблаєв хоче представляти і народ, і духовенство, а, з іншого боку, він надсилав листи українській організації на російському бланку з печаткою. Він намагався надіслати свого представника до Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Якраз це й дає уявлення про цю людину і про те, що відбувається в Криму.

(Текст підготував Владислав Ленцев)