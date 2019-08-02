Велике інтерв’ю з Анатолієм Могильовим після 5 років мовчання про Крим | Крим.Реалії. Ексклюзив

АТО або ж військовий стан для Криму? – Пропонував у 2014 під час анексії Анатолій Могильов – останній легітимний прем’єр Криму. Він не спілкувався з журналістами останні кілька років і тільки тепер заговорив із журналістами Крим.Реалії.

Могильов більше року був міністром внутрішніх справ України. До цього очолював на півострові кримське управління МВС. Був членом Партії регіонів, керував передвиборчим штабом Януковича в Криму. Генерал-полковник міліції. В органах працював на різних посадах з 27 років. Що робив і чого не зробив Могильов під час анексії Криму? Хто, за його версією, «розхитував» український півострів у 2014? Що не зробив Київ, щоб Крим залишався підконтрольним Україні. Та чому Могильов не втік із України з Януковичем та його соратниками? Усі відповіді колишнього прем’єра Криму – дивіться 3 серпня о 12:00 на YouTube Радіо Свобода в ексклюзивному інтерв’ю Крим.Реалії.