«Попередження» від СБУ чи «російський слід»: що може стояти за замахом у Монако на Вадима Єрмолаєва?

З’являється все більше подробиць щодо замаху на бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва в Монако, де він проживав. Сталося це увечері 29 червня.

Що відомо про Єрмолаєва?

Яким був його бізнес?

Як він потрапив під українські санкції?

Чому нині говорять про «слід СБУ» або «російський слід»?

…На тихій вуличці Rue Révérend Père Louis Frolla, яка йде паралельно більш велелюдному бульвару Італії в Монте-Карло, на вході до престижного будинку з квартирами о дев’ятій вечора пролунав вибух, коли до дверей наблизились чоловік, жінка і хлопець.

Як потім з’ясувалось, поранення отримав бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син.

Спочатку думали, що це дружина Єрмолаєва Анна, але та заявила місцевим журналістам у Дніпрі, що це не вона, сказавши: «Зараз ми перебуваємо у стані сильного стресу та активно співпрацюємо зі слідством. З міркувань власної безпеки я поки не готова коментувати те, що відбувається».

Також легші поранення в Монако отримали двоє перехожих. Найважчі поранення отримала жінка. Стан Єрмолаєва та його сина не вважається уже критичним і не є загрозливим для життя.

Влада Монако не називає імен постраждалих. Але ЗМІ повідомили саме про 58-річного Вадима Єрмолаєва, якого одне українське видання назвало «володарем Дніпра», маючи на увазі його бізнес-інтереси і проєкти в цьому українському місті.

Подробиці замаху

Влада Монако спочатку розглядала інцидент як «терористичний акт», але потім перекваліфікувала це на «замах на вбивство» і «підкладання вибухових речовин чи пристроїв у громадському місці».

Це вперше в історії Монако, коли стався такий акт

Вибухівка, як пишуть ЗМІ, була закладена в пакунок і також була начинена болтами і іншими дрібними металевими частинками для більшого руйнівного ефекту після вибуху.

Підривника не впіймали ще, і хоч його зафіксували камери спостереження, але він був із допомогою чорного капелюха замаскований так, що впізнати його важко. Вважається, що він поїхав до французького містечка Босолей, але потім, як вважають слідчі, подався до Італії, яка в 12 кілометрах на схід.

У Монако встановлені більш як тисяча камер спостереження, але, окрім постаті, ці камери не дали наразі змоги розгледіти зловмисника, який заклав вибухівку біля під’їзду будинку Єрмолаєва.

Як сказав генпрокурор Монако Стефан Тібальт, біля 40 французьких жандармів та два гелікоптери допомагали в пошуку зловмисника, але поки без результату. Монако має також 600 власних правоохоронців.

«Тиха гавань»

Монако на березі Середземного моря, оточене Францією, вважається одним з найбільших у світі скупчень багатіїв. Там мають будинки чи апартаменти бізнесмени, зірки, відомі спортсмени – тобто заможні вершки.

Так, чимало українців або осіли в тому князівстві, або мають там нерухомість.

Дехто з них, включно з Вадимом Єрмолаєвим, стали об’єктом резонансного розслідування «Української правди» «Батальйон Монако» про українців, які живуть у Монако у час російсько-української війни.

Зараз, як пишуть французькі ЗМІ, Монако трохи шоковане цим вибухом. Адже він ламає уявлення про крихітну державу як острівець тиші, стабільності і безпеки – як для самих мешканців, так і для їхніх грошей.

«Це вперше в історії Монако, коли стався такий акт», – сказав державний міністр Монако Крістоф Мірманд.

«Хто б це не зробив, інші члени «Батальйону Монако», імовірно, точно почуватимуться більш нервово у майбутньому. «Всі шоковані», визнав один український відвідувач князівства, який туди часто їздить», – пише британська газета The Guardian.

«Володар Дніпра»

Вадим Єрмолаєв – підприємець, родом із Дніпра, який у 1990-х роках займався імпортом косметики та побутової хімії. Згодом він створив бізнес-групу Alef, яка виросла у великий приватний холдинг.

Його основний профіль – будівництво, і Єрмолаєва вважають найбільшим забудовником Дніпра.

Напад був швидше попередженням, аніж спрямованою спробою його вбивства

Компанія Єрмолаєва реалізувала низку великих проєктів у тому місті – зокрема ТРЦ «Мост-Сіті», ТРЦ «Новий центр», бізнес-центри «Призма» та «Енігма», а також інвестувала у розвиток Катеринославського бульвару. Серед бізнес-інтересів Єрмолаєва також виробництво будматеріалів, логістичний бізнес, агросектор тощо.

Також бізнесмен відомий як один із ключових меценатів єврейської громади. Він виступав головним спонсором будівництва синагоги «Золота Роза» та найбільшого у світі єврейського центру «Менора» в Дніпрі.

Єрмолаєв постійно входив до рейтингу 100 найбагатших людей України за версією журналу Forbes, перед війною він перебував на 45-му місці зі статками, що оцінювались у 220 мільйонів доларів.

У 2024 році в інтерв'ю РБК-Україна бізнесмен розповів, що у квітні 2022 року російський ракетний удар знищив в аеропорту Дніпра ангар з його приватним літаком.

Сам Єрмолаєв стверджував, що з 2017 року він є громадянином лише Кіпру, і відмовився від українського паспорта.

Санкції

Одним із найприбутковіших напрямків його діяльності була група «Алеф-Виналь». Вона володіла такими популярними брендами алкоголю, як Villa Krim, «Золота Амфора» та GreenDay. Проте саме алкогольний бізнес, як пишуть ЗМІ, привів підприємця до неприємностей.

За даними Служби безпеки України, після тимчасової окупації Криму Росією ці активи продовжили свою діяльність на півострові. Підприємства сплачували мільйонні податки до російського бюджету.

У 2023 році одним з указів президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо низки громадян Кіпру, України, РФ. Також у списку опинилися 15 юросіб з тимчасово окупованих територій, які зареєструвалися у РФ.

Під санкції тоді потрапив і Єрмолаєв. Як писало hromadske у своєму розслідуванні, за даними СБУ, бізнесмен перереєстрував через підставних осіб свій бізнес у Криму за російськими законами й багато років сплачував податки до бюджету Росії – держави-агресорки. За це він отримав від України 16 різних персональних санкцій.

Санкції проти Єрмолаєва були введені на 10 років.

Сам Єрмолаєв заперечував провину, а санкції називав «цілковито сюрреалістичними». Він казав, що його виноградний та коньячний бізнес був захоплений Росією після анексії Криму в 2014 році. «Ми втратили все», – заявляв Єрмолаєв українським ЗМІ, додавши, що найняв групу адвокатів, щоб зняти санкції проти нього.

Чий слід?

Щодо того, хто міг стояти – то фігурують різні версії.

Наприклад, французька газета Le Figaro пише, що слідчі в Монако «схиляються» до версії, що Служба безпеки України могла «направляти» напад на Єрмолаєва.

Як зазначає видання, «напад був швидше попередженням, аніж спрямованою спробою його вбивства».

Водночас Le Figaro з посиланням на дані від кількох незалежних джерел зазначає, що нині головною версією, яку розглядають слідчі, є саме операція, організована СБУ.

Радіо Свобода направило запит до СБУ з проханням прореагувати на статтю у французькій газеті, але відповіді від спецслужби наразі не отримало.

Також дехто припускає і «російський слід» у замаху на Єрмолаєва.

За словами дніпровського антикорупційного активіста Дениса Селіна, саме бізнес на окупованій території міг стати причиною замаху. І це говорить про російській слід в цій історії, пише «Суспільне.Дніпро».

«Певні бізнес-розбірки, щось не поділили. Згідно з серією повідомлень і інформацій Служби безпеки, певна частина його бізнесу вела активну роботу на окупованій території. Тобто те, що окупувала Росія, і за це накладалися санкції. А якщо він там вів бізнес, то, мабуть, якісь зв'язки з тією стороною були. Або у нього, або у представників його фірм», – зазначив Селін.

Я пов'язую це з перерозподілом сфер впливу або, як варіант, помста від Російської Федерації

«Російський слід» не виключає і колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Але, говорить, не через бізнес на окупованій території. А через шахрайські кол-центри у Дніпрі. За інформацією джерел «Української правди» у правоохоронних органах, можливий зв'язок Єрмолаєва з кол-центрами – одна з версій замаху.

«Я особисто пов'язую це з діяльністю так званих кол-центрів, які масово розташовані в Дніпрі. Чому? Бо буквально в квітні його син Артур був визнаний винним судом Естонії в організації такої шахрайської схеми. Він змушений був заплатити великий штраф, відсидів дуже невеликий проміжок часу у в'язниці, чотири місяці буквально, і все… Тому особисто я пов'язую це з перерозподілом сфер впливу або, як варіант, помста від Російської Федерації за те, що такі скам-центри працюють», – сказав Іван Ступак «Суспільному.Дніпро».

Експерт з питань безпеки також додав: «РФ відома досвідом використання саморобних вибухових пристроїв».