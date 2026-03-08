Доступність посилання

«Ми тут за її майбутнє і за наше теперішнє»: у Києві на Марш за права жінок вийшли понад дві тисяч людей

Учасники виступили проти можливих змін до Цивільного кодексу, які, на їхню думку, обмежують права жінок – зокрема щодо розлучення, аліментів, а також допускають шлюб з 14 років у разі вагітності. Також говорили про жінок-військових і полонених.

На Марш за права жінок у Києві 8 березня вийшли понад дві тисяч людей.

Учасники виступили проти можливих змін до Цивільного кодексу, які, на їхню думку, обмежують права жінок – зокрема щодо розлучення, аліментів, а також допускають шлюб з 14 років у разі вагітності. Також говорили про жінок-військових і полонених. Після ходи учасники символічно дзвонили ключами на знак підтримки жінок-полонених.

Марш відбувався під посиленою охороною поліції. Організаторки заявили, що напередодні отримали погрози.


