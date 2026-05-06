На Київщині поховали вісьмох невідомих захисників України: як відбувається церемонія (фоторепортаж)

На території Національного військово-меморіального кладовища відбулася церемонія прощання з вісьмома українськими військовослужбовцями. Воїни віддали свої життя за незалежність України, проте їхні імена наразі залишаються невстановленими.


На фото: військовий тримає державні прапори, якими будуть вкриті домовини
О 9:00 керівник поста Почесної варти окремої Президентської бригади імені Гетьмана Богдана Хмельницького оголошує хвилину мовчання
Церемонія розпочинається з прибуття ритуального транспорту до території Національного військово-меморіального кладовища
Поховальна група знімає труни з катафалків та формує почесний стрій
Присутні на церемонії поховання займають місця по обидва боки Алеї Героїв Небесної сотні, утворюючи коридор пошани для загиблих захисників України
Під час церемонії військові виконують сигнал військової пошани «Шана» та державний гімн України
Кожну труну вкривають державним прапором
Військові капелани проводять заупокійну службу
Під час поховань невідомих військових у меморіальних заходах беруть участь представники Генерального штабу ЗСУ, Міністерства у справах ветеранів та інші представники влади
Військові віддають останню честь загиблим оборонцям України
Салютна команда здійснює три залпи
Після завершення церемонії поховальна група складає державні прапори України, які передаються визначеним особам. Кожен прапор пронумерований і відповідає труні
Труни урочисто проносять Алеєю Героїв Небесної сотні до місць поховання
Труни невідомих загиблих українських захисників опускають у могили
Військові капелани звершують обряд поховання
Військовий віддає шану загиблому захиснику України
У кожній домовині ідентифікаційний номер тіла загиблого, що прив’язані до його ДНК, щоб могилу можна було легко знайти. Цей номер також зазначається на тимчасовій намогильній споруді та українському прапорі, з яким ховають загиблого
Станом на сьогодні на Національному військовому меморіальному кладовищі поховано 220 захисників і захисниць України, імена яких тимчасово залишаються невстановленими
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

