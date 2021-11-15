Правда ли, что Украина требует у боевиков угля для Луганской ТЭС в Счастье?

В Луганской области на единственной в регионе тепловой электростанции запасов угля осталось приблизительно на месяц. Уголь на эту ТЭС поставлялся из России. Но с 1 ноября РФ поставки прекратила. Вопрос их возобновления уже обсуждался на заседании Трехсторонней контактной группы с представителем России. Правда, группировки «ЛДНР», а позже и некоторые российские издания, преподнесли эту информацию иначе – якобы Украина просит «ЛНР» и «ДНР» поставлять уголь и электроэнергию. О чем на самом деле говорилось в ТКГ? Чем грозит прекращение поставок угля на Луганскую ТЭС?



«Киев просит обсудить коммерческие поставки угля и электроэнергии с Донбасса», – так описывают результаты встречи Трехсторонней контактной группы подконтрольные группировкам «ЛДНР» СМИ, а также российские издания. Украинская сторона это опровергает. Представитель Украины в социально-экономической подгруппе Виктория Страхова в комментарии РБК-Украина сообщила, что факт обращения был. Но, не к боевикам, а к заместителю министра экономического развития России Сергею Назарову. И не по вопросу угля из неподконтрольной части Донбасса, а по поводу поставок из России на Луганскую ТЭС.

Подтвердил это и другой представитель Украины в ТКГ – Денис Казанский. По его словам, представителям России в ТКГ разъяснили, какими могут быть последствия остановки Луганской ТЭС для жителей области по обе стороны линии разграничения.

Украина дала понять, что если не будет угля, то не будет и поставок воды

«От Луганской ТЭС получает электроэнергию водоканал, который поставляет воду в основной массе на оккупированную территорию. И Украина дала понять, что если не будет угля, то не будет и поставок воды. Что они таким образом сами устроят водную блокаду. А если поставки угля на Луганскую ТЭС возобновятся с территории России, то и Украина сможет продолжать поставки воды. Ну а то, что они там развернули такую информационную кампанию, то мы уже к этому привыкли», – рассказал Денис Казанский.



Чем грозит прекращение поставок Луганской области?



Луганская ТЭС – предприятие, генерирующее тепло и электроэнергию в Луганской области. С 2014 и по 2020 годы – было единственным источником электроэнергии в регионе. Уголь для генерации энергии ТЭС поставлялся из России, т.к. единственная железнодорожная ветка, которая проходит возле предприятия, – с одной стороны уходит в РФ, с другой – на неподконтрольную территорию. Остановка ТЭС могла оставить почти всю область без электричества. В июле 2020 году была запущена в работу Кременская подстанция, которая соединила Луганскую область с единой энергосистемой страны. Поэтому сейчас остановка ТЭС без электричества область не оставит. Однако это приведет к снижению надежности энергоснабжения.

Когда останется только Кременская подстанция, то любая внештатная ситуация будет влиять на энергоснабжение области

«Любой объект потребляет электроэнергию по двум линиям. И когда есть два источника, как сейчас, то все достаточно надежно. А когда останется только Кременская подстанция, то любая внештатная ситуация будет влиять на энергоснабжение области. Упавшее дерево, отказ оборудования. Это же техника. Она может выходить из строя. И тогда могут быть проблемы с электроэнергией. Если мощности будет недостаточно, то кого-то придется отключать. Чтобы оставить с электроэнергией опасные производства, социальные объекты», – говорит директор департамента ЖКХ областной администрации Виталий Сурай.

Вторая серьезная проблема, которая возникнет в случае остановки ТЭС, – прифронтовой город Счастье останется без отопления. Станция является единственным источником тепла для практически 12 тысяч жителей города. Решить эту проблему могут за счет сжигания газа. Уже были периоды, когда прекращались поставки угля и ТЭС переходила на газ, но в компании ДТЭК, которой принадлежит станция, заявляли о значительных убытках – порядка 2 милоионов гривен в сутки. Региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям, по словам Виталия Сурая, уже обратилась в Кабмин с просьбой установить специальную цену на газ для предприятия в случае перехода его на сжигание газа.

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