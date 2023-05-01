У Києві попрощалися з журналістом Олександром Бондаренком

У Києві попрощалися з українським військовослужбовцем, журналістом, працівником Агентства стратегічних комунікацій RMA Олександром Бондаренком, який загинув від кулі снайпера 22 квітня біля Кремінної під час виконання бойового завдання. Прощання відбулося на Алеї Героїв Лісового кладовища. Про загибель Бондаренка минулого тижня повідомили Національна спілка журналістів України та його друзі і колеги. «За фахом Олександр – український філолог, навчався у Луганському педагогічному університеті, працював на кількох українських телеканалах. У журналістиці починав радіоведучим на FM-радіо в Луганську, працював на ВВС Україна, потім на «ТРК Україна». Звідти пішов у сферу комунікацій. З першого дня повномасштабного російського вторгнення – на фронті», – розповіли в НСЖУ.

Репортаж із місця події. Автор: Ірина Головко