Винищувачі, зброя, вибухи в РФ, план Заходу: тепер війна буде недовгою?

- Ракетні та дронові атаки Росії: жертви серед цивільних, серед них – діти
Під атаки російської стратегічної авіації, дронів та артилерії потрапили Сумщина, Харкіщина, Дніпропетровщина, Херсонщина і Чернігівщина. Під прицілом – цивільні та інфраструктурні об'єкти. У Павлограді пошкоджено 24 багатоповерхівки та 80 приватних житлових будинків. А міноборони Росії заявило: атакували українські міста, щоби знищити виробництво боєприпасів та військової техніки.
Силам оборони вдалося збити 15 із 18 крилатих ракет, – повідомив головнокомандувач Валерій Залужний.
- Яка можливість уникнути сценарію довгої війни?
Інститут вивчення війни пише: сценарію тривалої війни, до якого готує Кремль, можна уникнути. Які є можливості вплинути на результат та тривалість війни РФ проти України? Як Захід може завадити «затяжному» плану Путіна?
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:
- Україна отримає винищувачі покоління 4+?
Міністр оборони України Резніков впевнений, що Україна отримає від США сучасні винищувачі покоління 4+. Зволікання пояснює практичністю і тверезим розрахунком партнерів.
- Треба готуватися до нових блекаутів?
Через нічні обстріли загарбників кілька населених пунктів на Дніпропетровщині та Чернігівщині залишилися без світла. Чи загрожують Україні нові блекаути?
Про все це в ефірі програми Свобода Live.
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