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Україна

Винищувачі, зброя, вибухи в РФ, план Заходу: тепер війна буде недовгою?

Валерій Залужний: вдалося збити 15 із 18 крилатих ракет
  • Ракетні та дронові атаки Росії: жертви серед цивільних, серед них – діти

Під атаки російської стратегічної авіації, дронів та артилерії потрапили Сумщина, Харкіщина, Дніпропетровщина, Херсонщина і Чернігівщина. Під прицілом – цивільні та інфраструктурні об'єкти. У Павлограді пошкоджено 24 багатоповерхівки та 80 приватних житлових будинків. А міноборони Росії заявило: атакували українські міста, щоби знищити виробництво боєприпасів та військової техніки.

Силам оборони вдалося збити 15 із 18 крилатих ракет, – повідомив головнокомандувач Валерій Залужний.

  • Яка можливість уникнути сценарію довгої війни?

Інститут вивчення війни пише: сценарію тривалої війни, до якого готує Кремль, можна уникнути. Які є можливості вплинути на результат та тривалість війни РФ проти України? Як Захід може завадити «затяжному» плану Путіна?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • Україна отримає винищувачі покоління 4+?

Міністр оборони України Резніков впевнений, що Україна отримає від США сучасні винищувачі покоління 4+. Зволікання пояснює практичністю і тверезим розрахунком партнерів.

  • Треба готуватися до нових блекаутів?

Через нічні обстріли загарбників кілька населених пунктів на Дніпропетровщині та Чернігівщині залишилися без світла. Чи загрожують Україні нові блекаути?

Про все це в ефірі програми Свобода Live.

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