Прем’єра Ukrainian Freedom Orchestra під диригуванням Кері-Лінн Вілсон на Міжнародному фестивалі імені Джордже Енеску в Румунії

Уперше в Румунії 25 та 26 серпня Ukrainian Freedom Orchestra виступив із двома концертами в Бухаресті в рамках Міжнародного музичного фестивалю імені Джордже Енеску.

Оркестр виступив під керівництвом диригентки Кері-Лінн Вілсон, канадійки українського походження, яка заснувала його у 2022 році, після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відкриттям першого концерту стала сюїта – композиція з опери «Матері Херсону» українця Максима Коломійця, що перетворює на музику драму херсонських матерів, які втратили своїх дітей, викрадених росіянами. Свій другий концерт у рамках великого музичного фестивалю Ukrainian Freedom Orchestra відкрив партитурою «Буча. Lacrimosa» української композиторки Вікторії Польової, яка написала кілька творів про мужність українців.

Джерело: Румунська служба Радіо Свобода

Автори: Андреа Офітеру, Андрій Аврам


