Корабель «Орськ» знищено, Байден у Брюсселі, Харків під обстрілами | Свобода Live

Сьогодні військово-морські сили ЗСУ знищили російський десантний корабель «Орськ» у порту Бердянська, який перебуває під контролем російських військових

Після української атаки інші російські десантні кораблі почали швидко відходити з порту, але і вони пошкоджені. На відео, яке з’явилося згодом, видно задимлення одного борту і пожежу на іншому.

На саміті НАТО ухвалили заяву з обіцянкою захистити Україну від хімічної і біологічної зброї, якщо їх застосує Росія.

Генсек НАТО Столтенберг публічно заперечив, що Альянс розгортатиме миротворчий контингент в Україні. Цього не робитимуть, «щоб цей конфлікт не став війною між НАТО та Росією», пояснив Столтенберг.

Паралельно у Брюсселі відбувається саміт ЄС, до якого вперше приєднався і президент США Джо Байден.

У чому історичне значення цієї події і чи варто очікувати більшої підтримки від Заходу для України?

У Харкові російські війська зі зброї дальньої дії обстріляли пункт «Нової пошти», де українці отримували гуманітарну допомогу.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про 6 вбитих та 15 поранених.