Корабель «Орськ» знищено, Байден у Брюсселі, Харків під обстрілами | Свобода Live

- Сьогодні військово-морські сили ЗСУ знищили російський десантний корабель «Орськ» у порту Бердянська, який перебуває під контролем російських військових
Після української атаки інші російські десантні кораблі почали швидко відходити з порту, але і вони пошкоджені. На відео, яке з’явилося згодом, видно задимлення одного борту і пожежу на іншому.
- На саміті НАТО ухвалили заяву з обіцянкою захистити Україну від хімічної і біологічної зброї, якщо їх застосує Росія.
Генсек НАТО Столтенберг публічно заперечив, що Альянс розгортатиме миротворчий контингент в Україні. Цього не робитимуть, «щоб цей конфлікт не став війною між НАТО та Росією», пояснив Столтенберг.
- Паралельно у Брюсселі відбувається саміт ЄС, до якого вперше приєднався і президент США Джо Байден.
У чому історичне значення цієї події і чи варто очікувати більшої підтримки від Заходу для України?
- У Харкові російські війська зі зброї дальньої дії обстріляли пункт «Нової пошти», де українці отримували гуманітарну допомогу.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про 6 вбитих та 15 поранених.Про це і не тільки детальніше – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода
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