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Наймасованіша атака БпЛА на Москву

Наймасованіша атака БпЛА на Москву
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Наймасованіша атака БпЛА на Москву

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Генштаб ЗСУ підтвердив, що вночі проти 18 червня українські сили повторно уразили Московський нафтопереробний завод у Росії.

Мер столиці Росії Москви Сергій Собянін вранці 18 червня повідомив про атаку безпілотників на Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.

Собянін заявив про масовану атаку дронів на Москву, вказавши, що нібито 180 дронів були «збиті на підльоті до Москви». Водночас, за його словами, декільком дронам «вдалося досягти МНПЗ, вживаються заходи з ліквідації наслідків».

Російські телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляли про пожежі після атаки в Москві й густий дим над містом.

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