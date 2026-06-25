Оператори мобільного зв’язку попередили жителів Москви про вимкнення інтернету

Російські оператори мобільного зв’язку стали надсилати жителям Москви попередження, що в місті можливі вимкнення інтернету.

«У вашому регіоні можуть виникати труднощі з інтернетом через забезпечення безпекових заходів. При цьому звичайні дзвінки, СМС та деякі важливі сервіси продовжують працювати», – йдеться в повідомленні оператора «Мегафон», яке опублікував телеграм-канал «Осторожно, Москва».

З чим пов’язане вимкнення інтернету, конкретно не роз’яснюється.

Від вечора 24 червня на підльоті до Москви, як заявив мер міста Сергій Собянін, збили п’ять безпілотників. Такі повідомлення про атаки дронів на Москву Собянін оприлюднює мало не щодня.