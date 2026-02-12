Наземні роботи ЗСУ рятують поранених і перевозять вантаж на Покровському напрямку

Першу місію з доставки боєкомплекту їхній НРК здійснив 24 жовтня 2025 року. З того часу роботи здійснили понад 60 місій: евакуювали двох поранених побратимів і перевезли більше ніж 7 тон вантажу. Першого робота, згадує командир підрозділу Сергій «Ложка», купили за близько 1,5 мільйона гривень за донати українців. Тепер підрозділ збирає кошти на сучасні – більш потужні і з захистом для поранених – НРК. Адже задача наземних роботів – заїхати з вантажем для піхоти туди, де через загрозу російських дронів вже не їздять автомобілі. Про своє кредо у підрозділі говорять так: «воюємо роботами, а люди їх обслуговують».

Кореспондент Радіо Свобода мав можливість спостерігати за бойовою роботою підрозділу НРК та побачив майстерню, де роботів готують до наступних місій.