«Не думав, що мене поховали»: Назар Далецький, який повернувся з полону

Коли син перестав виходити на зв'язок у травні 2022 року, до мами з номера Назара подзвонив невідомий і представився російським військовим. Він сказав, що взяв Назара у полон і що той живий. Втім невдовзі рідним повідомили офіційно, що Назар Далецький загинув, бо це підтвердила експертиза ДНК. Мама здавала біоматеріал. 25 вересня 2023 року мама «поховала сина» у Великому Дорошеві на Львівщині. Проте у другій половині 2025-го троє українських військових, які повернулись з російського полону, повідомили, що Назар живий і знаходиться в полоні в Росії. Нині Назар проходить реабілітацію, а обставини помилкової ідентифікації та подальші юридичні й фінансові наслідки цієї справи залишаються без офіційних відповідей.

Радіо Свобода поспілкувалось і з Назаром Далецьким.