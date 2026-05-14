Не мають надії, що Слов'янськ вціліє: люди змушені покидати свої домівки

Проєкт з евакуації людей і речей від однієї адреси до іншої здійснює Гуманітарна місія «Проліска». Маломобільних людей транспортують під наглядом лікарів. Тим, хто зголосився виїхати, дорогою оформлюють соціальні виплати. «Проліска» вже здійснила безкоштовні евакуації з речами зі Слов'янська на Полтавщину, Чернігівщину, Кіровоградщину та Харківщину. Відстань від околиць Слов'янська до лінії фронту становить близько 15 км. Війська РФ завдають по цивільній інфраструктурі міста ударів зі всього наявного спектру озброєнь. У тому числі – півторатонними авіабомбами. Загалом упродовж кількох тижнів з Донеччини евакуювали близько 20 родин.

Станом на початок травня, за інформацією місцевої МВА, у Словʼянську мешкали трохи більше 46 тисяч жителів (понад 100 тисяч проживали на початку 2022 року). Щотижня, за інформацією начальника МВА Вадима Ляха, з міста евакуюються до тисячі цивільних.