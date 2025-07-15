Суд у США дозволив Трампу продовжити скорочення в міністерстві освіти

Верховний суд США 14 липня ухвалив рішення, яке фактично дає змогу адміністрації Дональда Трампа продовжити процес ліквідації федерального міністерства освіти. Це була одна з передвиборчих обіцянок президента США.

Як повідомляє Reuters, Верховний суд скасував рішення федерального суду нижчої інстанції, який раніше заблокував рішення Трампа про передачу ключових функцій міністерства освіти іншим федеральним агентствам, а також зобов’язав відновити співробітників, які потрапили під масові звільнення. Голоси у Верховному суді розподілилися шість проти трьох: консервативні судді підтримали позицію адміністрації, ліберальні – її опонентів.

Дії адміністрації Трампа оскаржували прокурори 21 штату, які представляли Демократичну партію, а також профспілки та представники шкільних рад.

Міністерство освіти США було створене 1979 року. На відміну від багатьох країн, воно не відповідає прямо за навчальні програми, а виконує насамперед адміністративні функції. На нього покладено повноваження перерозподіляти федеральні кошти на користь бідніших шкільних округів і надавати допомогу учням і студентам. Трамп та його прихильники вважають, що міністерство неефективно витрачає кошти, і тому його функції передано на рівень штатів. 20 березня Трамп підписав указ про скорочення максимально можливого мінімуму функцій міністерства освіти. Цілком його розформувати указом неможливо, для цього необхідно вносити поправки до законодавства.