У Держдепартаменті США почалися масові звільнення

Державний департамент США розпочав масові звільнення своїх співробітників у рамках кампанії з радикального скорочення федерального державного апарату, оголошеної президентом Дональдом Трампом.

За словами високопосадовця відомства, який говорив на умовах анонімності, повідомлення про звільнення почали надсилати 1107 цивільним службовцям і 246 співробітникам дипломатичної служби, пише агентство Associated Press.

Рішення надійшло через три дні після того, як Верховний суд США, де переважають консервативні судді, дав «зелене світло» планам адміністрації Трампа щодо масових звільнень держслужбовців, скасувавши тимчасову заборону, раніше накладену судом нижчої інстанції.

За даними The Washington Post, співробітники Держдепартаменту отримують повідомлення про звільнення електронною поштою і відразу після цього їх відправляють в адміністративні відпустки. Співробітників дипломатичної служби офіційно буде звільнено через 120 днів після отримання повідомлення, цивільних службовців – через 60 днів.

Хоча президент Дональд Трамп, державний секретар Марко Рубіо і їхні союзники-республіканці назвали скорочення необхідними для того, щоб зробити відомство більш гнучким й ефективним, їх різко розкритикували нинішні й колишні дипломати, які стверджують, що такі зміни послаблять вплив США і здатність протистояти загрозам за кордоном.

Американська асоціація дипломатичної служби засудила те, що відбувається, назвавши звільнення «катастрофічним ударом по національних інтересах США» у «момент великої глобальної нестабільності».

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про масштабну реструктуризацію відомства наприкінці квітня. У соцмережі X він опублікував статтю, в якій згадувалися плани щодо скорочення до 15% персоналу.