Нестабільність в Україні – в десятці найбільших ризиків світу 2019 року – Eurasia Group

Геополітичні ризики зараз – найвищі за десятиліття, переконані в Euraisa Group.
Консалтингова фірма навела перелік із десяти основних геополітичних ризиків на 2019 рік. Ситуація в Україні, за її версією, – на дев’ятому місці в переліку.
«Незважаючи на загальноприйняте уявлення, Путін не завжди шукає нову країну для вторгнення або прагне розпочати війну в 2019 році», – мовиться в дослідженні. Але президент Росії Володимир Путін переконаний, що Росія мусить мати право вирішувати українське майбутнє, наголошують аналітики.
Кремль намагатиметься послабити певних кандидатів на українських виборах і посилити вплив проросійських політиків та бізнесменів, мовиться в дослідженні. Все ж у Eurasia Group очікують на перемогу прозахідних політиків на виборах в Україні.
Суперечки навколо майна церков, доступ до Керченської протоки та Азовського моря, а також статус сепаратистських територій можуть стати причиною посилення протистояння, але аналітики не очікують нарощування бойових дій через те, що вони призвели б до посилення санкцій проти Росії. Аналітики все ж припускають, що США і ЄС таки запровадять нові санкції проти Росії через її втручання в українські вибори або дії в Азовському морі.
Ось повний перелік основних ризиків для світу цього року за версією Eurasia Group
- «Насіння кризи». Політики настільки зайняті вирішенням сьогоденних питань, що не помічають ризиків, через які можуть постати кризи в майбутньому.
- Відносини США та Китаю. Довіри між двома сторонами практично немає, і як Китай, так і США починають послаблювати зв’язки між цими країнами.
- Кібервійна «без рукавичок». Цього року США будуть рішучіше впроваджувати свою політику в кіберсфері, що може посилити протистояння в цій сфері.
- Популізм у Європі. У травні в ЄС будуть вибори до Європарламенту, і євроскептики отримають більше місць. Це може зашкодити здатності ЄС діяти ефективно.
- Внутрішня політика США. Політична нестабільність у США є надзвичайно високою.
- «Зима інновацій». Кількість коштів і трудових ресурсів у сфері високих технологій буде зменшуватись, прогнозують аналітики. Вони наводять три причини для цього: зменшення залежності від закордонних постачальників через загрози кібершпигунства; занепокоєння стосовно захисту приватності даних і суворіше регулювання урядом правил поводження з даними громадян; економічні проблеми, що сприятимуть більшому регулюванню галузі.
- «Коаліція неохочих». Президент США Дональд Трамп скептично ставиться до ролі Вашингтона в захисті світового правопорядку, і низка світових лідерів підтримує його в цьому небажанні.
- Мексика. Новий президент Мексики Андрес Обрадор провадить активну політику збільшення ролі держави в політичному циклі, що може підвищити політичні ризики в Мексиці.
- Україна. Росія намагається впливати на майбутнє Києва і втручатиметься в березневі вибори в Україні з метою зашкодити певним кандидатам чи підтримати інших певних кандидатів.
- Нігерія. Цього року в країні відбудуться найбільш конкурентні вибори з часу переходу країни до демократії в 1999 році.
Крім того, небезпекою «без номера» визнаний «брекзит» – очікуваний вихід Великої Британії з Євросоюзу.
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