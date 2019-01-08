Нестабільність в Україні – в десятці найбільших ризиків світу 2019 року – Eurasia Group

Геополітичні ризики зараз – найвищі за десятиліття, переконані в Euraisa Group.

Консалтингова фірма навела перелік із десяти основних геополітичних ризиків на 2019 рік. Ситуація в Україні, за її версією, – на дев’ятому місці в переліку.

«Незважаючи на загальноприйняте уявлення, Путін не завжди шукає нову країну для вторгнення або прагне розпочати війну в 2019 році», – мовиться в дослідженні. Але президент Росії Володимир Путін переконаний, що Росія мусить мати право вирішувати українське майбутнє, наголошують аналітики.

Кремль намагатиметься послабити певних кандидатів на українських виборах і посилити вплив проросійських політиків та бізнесменів, мовиться в дослідженні. Все ж у Eurasia Group очікують на перемогу прозахідних політиків на виборах в Україні.

Суперечки навколо майна церков, доступ до Керченської протоки та Азовського моря, а також статус сепаратистських територій можуть стати причиною посилення протистояння, але аналітики не очікують нарощування бойових дій через те, що вони призвели б до посилення санкцій проти Росії. Аналітики все ж припускають, що США і ЄС таки запровадять нові санкції проти Росії через її втручання в українські вибори або дії в Азовському морі.

Ось повний перелік основних ризиків для світу цього року за версією Eurasia Group

«Насіння кризи». Політики настільки зайняті вирішенням сьогоденних питань, що не помічають ризиків, через які можуть постати кризи в майбутньому. Відносини США та Китаю. Довіри між двома сторонами практично немає, і як Китай, так і США починають послаблювати зв’язки між цими країнами. Кібервійна «без рукавичок». Цього року США будуть рішучіше впроваджувати свою політику в кіберсфері, що може посилити протистояння в цій сфері. Популізм у Європі. У травні в ЄС будуть вибори до Європарламенту, і євроскептики отримають більше місць. Це може зашкодити здатності ЄС діяти ефективно. Внутрішня політика США. Політична нестабільність у США є надзвичайно високою. «Зима інновацій». Кількість коштів і трудових ресурсів у сфері високих технологій буде зменшуватись, прогнозують аналітики. Вони наводять три причини для цього: зменшення залежності від закордонних постачальників через загрози кібершпигунства; занепокоєння стосовно захисту приватності даних і суворіше регулювання урядом правил поводження з даними громадян; економічні проблеми, що сприятимуть більшому регулюванню галузі. «Коаліція неохочих». Президент США Дональд Трамп скептично ставиться до ролі Вашингтона в захисті світового правопорядку, і низка світових лідерів підтримує його в цьому небажанні. Мексика. Новий президент Мексики Андрес Обрадор провадить активну політику збільшення ролі держави в політичному циклі, що може підвищити політичні ризики в Мексиці. Україна. Росія намагається впливати на майбутнє Києва і втручатиметься в березневі вибори в Україні з метою зашкодити певним кандидатам чи підтримати інших певних кандидатів. Нігерія. Цього року в країні відбудуться найбільш конкурентні вибори з часу переходу країни до демократії в 1999 році.

Крім того, небезпекою «без номера» визнаний «брекзит» – очікуваний вихід Великої Британії з Євросоюзу.