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В операции Объединенных сил новый командующий. Военных на Донбассе возглавил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Он на этой должности заменил Александра Сирского, который также пошел на повышение – стал командующим сухопутными войсками. Что известно о новом командующем операцией объединённых сил, и как оцениваются кадровые перестановки?

О генерал-лейтенанте Владимире Кравченко известно не так много. В информационном поле его имя встречается не часто. До назначения на должность командующего ООС, он был начальником оперативного командования «Север». 455 тысяч гривен зарплата за прошлый год и Mersedes Benz 1998 года выпуска – такие данные декларации.

Известно, что имеет боевой опыт. Был руководителем сектора «А» (Луганская область) во время АТО летом 2014 года, вспоминает экс-заместитель руководителя областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко. Всего на Луганщине был 4 или 5 раз по ротации. Сначала, как руководитель сектора. Потом, как руководитель оперативно-тактической группировки «Север». Последний раз в 2018 году.

У него и сын, и племянник с 2014 года в АТО. К сожалению, племянник погиб

«Он очень простой в общении. Жил в спартанских условиях. У него и сын, и племянник с 2014 года в АТО. К сожалению, племянник погиб во время боевых действий. Он не боится брать на себя ответственность. Постоянно следит за ситуацией. Часто выезжает на передовую», – говорит Юрий Клименко.

Положительно отзывается о новом командующем ООС и волонтер Роман Доник. По его словам, это грамотный офицер, который не боится войны и имеет с россиянами свои счеты. Также, по его мнению, назначение скорее связано с повышением предыдущего командующего ООС Александра Сирского, а не с запретами огня.

«Русофоб» и «каратель» – так уже успели окрестить нового командующего ООС в группировке «ЛНР». В так называемой «народной милиции» заявили, что назначение противоречит обещаниям Владимира Зеленского о мире на Донбассе. Главным фактором для назначения на должность была ненависть Кравченко к русскому народу.

«И на этом посту Киеву по-прежнему нужен каратель, а не миротворец»,– говорится на одном из подконтрольных сепаратистам сайте.

Новая вертикаль ВСУ от начальника генштаба Руслана Хомчака

Кадровые перестановки не являются чем-то революционным, и в них нет политики, считает журналист Юрий Бутусов. По его мнению, все эти назначения сделаны по представлению начальника Генерального штаба Руслана Хомчака. Предыдущий командующий ООС Александр Сирский получил серьезное повышение, так как должность командующего сухопутными войсками – одна из ключевых. И это закономерно, так как он хорошо выстроил боевую подготовку в зоне ООС. Также шаг вперед в карьере сделан и для Владимира Кравченко. Эти назначения, по мнению Юрия Бутусова, направлены на улучшение управляемости ВСУ в том русле, как это видит начальник генерального штаба. По крайней мере, до назначения нового министра обороны.

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