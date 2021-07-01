У пояснювальній записці вказано, що перейменування селища Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви. Українське селище Новгородське розташоване неподалік від лінії розмежування з територією, підконтрольною угрупованню «ДНР». Назву «Нью-Йорк» селище носило до 1951 року, та й сьогодні цей топонім активно використовується: на честь найбільшого міста США тут названі базар, автозаправка і пекарня. Чому селище було назване саме так, точно невідомо. Але перейменували Нью-Йорк в Новгородське невдовзі після Другої світової війни, коли між СРСР і США почалася Холодна війна. (Відео Reuters)



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