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Нью-Йорк на лінії фронту: парламент України проголосував за повернення селищу старої назви (відео)

Нью-Йорк на лінії фронту: парламент України проголосував за повернення селищу старої назви (відео)
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Нью-Йорк на лінії фронту: парламент України проголосував за повернення селищу старої назви (відео)

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Верховна Рада 1 липня ухвалила постанову, яка повертає селищу міського типу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк. Постанову № 5081 «Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області» підтримав 301 народний депутат.

У пояснювальній записці вказано, що перейменування селища Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви. Українське селище Новгородське розташоване неподалік від лінії розмежування з територією, підконтрольною угрупованню «ДНР». Назву «Нью-Йорк» селище носило до 1951 року, та й сьогодні цей топонім активно використовується: на честь найбільшого міста США тут названі базар, автозаправка і пекарня. Чому селище було назване саме так, точно невідомо. Але перейменували Нью-Йорк в Новгородське невдовзі після Другої світової війни, коли між СРСР і США почалася Холодна війна. (Відео Reuters)

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