Рада перейменувала на Нью-Йорк прифронтове селище на Донбасі

Верховна Рада 1 липня ухвалила постанову, яка повертає селищу міського типу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк. Постанову № 5081 «Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області» підтримав 301 народний депутат.

У пояснювальній записці вказано, що перейменування селища Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що до нього звернулися представники всіх фракцій з проханням поставити на голосування відповідну постанову.

Селище міського типу Нью-Йорк було перейменовано на Новгородське Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року.